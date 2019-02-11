Тренды для влюбленных: что покупают украинцы ко Дню святого Валентина

Ко Дню святого Валентина украинцы ищут композиции из мха, искусственные шубы и наручные часы

Фото: Pixabay

Тренды для влюбленных: что покупают украинцы ко Дню святого Валентина Коновалова Христина , Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aad/9fc/5c5aad9fcbee2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aad/9fc/5c5aad9fcbee2.jpg 2019-02-11T06:40:00+02:00 Украина Ко Дню святого Валентина украинцы ищут композиции из мха, искусственные шубы и наручные часы

На носу День святого Валентина, а значит, влюбленные уже вовсю готовятся удивлять своих половинок подарками. Что закупают украинцы к романтическому празднику и во сколько это обходится, узнала "Сегодня".

Мхи и сердца

Как признаются сотрудники площадки авторских товаров Crafta.ua, к 14 февраля в нашей стране готовятся в последний момент.

"За полторы-две недели до праздника подарки заказывают в основном женщины. А вот мужчины и вовсе закупаются чуть ли не накануне праздника", — говорит руководитель портала Ольга Костюк.

Такую тенденцию подтверждают и специалисты маркетплейса Prom.ua.

"Ажиотаж вокруг романтических подарков начинается только за неделю до праздника", — говорят там.

При этом, по данным Crafta.ua, влюбленные все так же предпочитают дарить друг другу мягкие игрушки, украшения, наборы сладостей и натуральной косметики. Конечно же, обязательно упаковывая презенты в коробки в виде сердца. Спросом пользуются также кожаные аксессуары и блокноты с персонализированными надписями.

Активно народ дарит и композиции с суккулентами и мхом.

"В этом году не их заказывают не только в стеклянных флорариумах, а и в деревянных пеньках, керамических чашках и бетонных кашпо", — говорят в Crafta.ua.

По их словам, трендом нынешнего Дня влюбленных стали сердца правильной анатомической формы — их изображения можно найти на футболках, валентинках и даже брошках.

Практичные подарки

В то же время на портале Prom.ua больше всего ищут к празднику практичные подарки: к примеру, наручные часы, женские сумочки и парфюмерию. В среднем часы обходятся украинцам в 500 грн, сумки и клатчи — в 400 грн, а духи — в 410 грн. Своим любимым также хотят подарить плойки и утюжки для волос (380 грн), чашки и кружки (240 грн), а еще умные часы и фитнес-браслеты (580 грн). Самыми дорогими в топе запросов оказались женские искусственные шубы. Впрочем, за год они подешевели с 3400 до 3000 грн.

А вот мужчин все так же собираются радовать триммерами (540 грн) и парфюмерией (380 грн) — спрос на них по сравнению с прошлым годом вырос почти в два раза. Однако наибольшую популярность по сравнению с 2018-м приобрели картины для рисования по номерам (240 грн) — их ищут в четыре раза чаще.

Интим и закуски

Свою нишу среди романтичных подарков заняли также наборы яркого нижнего белья и носков, шоколадные наборы и ланчбоксы с подогревом — такими презентами интересуются все чаще.

"Для мужчин покупают беспроводные наушники и мужские букеты из алкоголя и разных закусок. А вот через мобильные приложения заказывают эротическое белье и секс-игрушки", — добавляет глава маркетинга Prom.ua Татьяна Жицкая.

Сюрпризы: цветы приедут с курьером

Украинцы не прочь удивить свою половинку и устроить ей или ему сюрприз. Чаще всего выбирают доставку цветов. Это подтверждают в сервисе заказа услуг Kabanchik.ua: ближе к празднику народ активно ищет курьеров. Помимо цветов, нередко просят доставить мягкие игрушки, сладости и украшения. В среднем за такую работу курьерам обещают заплатить 150—200 грн.

Случаются и достаточно необычные запросы.

"В прошлом году киевлянин решил удивить свою девушку-флориста. Попросил курьера приехать в цветочный магазин, где она работала, и купить букет. А потом эти цветы подарить ей же. Написал, что глупо было бы заказывать доставку у конкурентов. Думаю, удивить любимую у него точно получилось. Такое поздравление обошлось киевлянину в 300 грн", — вспоминает руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока.

По ее словам, ни один год еще не проходил без креативных романтических заданий ко Дню влюбленных. Однако Сорока отмечает, что заказы сюрпризов начнут появляться на их сайте ближе к Дню святого Валентина.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили где и за сколько можно провести праздничный уикенд со своей половинкой. Читайте об этом в материале: Тур для влюбленных: от Вероны до Карпат.

А еще "Сегодня" предложил идею трендового подарка на День святого Валентина: как сделать гастрономические букеты своими руками.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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