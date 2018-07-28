Тренды на высшее образование в Украине: без физиков, но с армией менеджеров

Абитуриенты не хотят усиленно учиться, а в юристы идут ради высоких зарплат в антикоррупционных органах

Нынешние выпускники десятками тысяч штурмуют филфаки и юридические специальности, а изучать точные науки готовы всего несколько сотен человек. Таковы результаты промежуточных итогов вступительной кампании этого года. Пока абитуриенты подают последние заявки в вузы, "Сегодня" выяснила, какие специальности популярны в Украине, а какие забыты и почему.

В филологи и юристы

Нардеп Александр Спиваковский из Комитета ВР по вопросам образования обнародовал данные первых итогов подачи заявок.

"Наибольшее количество заявлений абитуриенты подают на конъюнктурные и "популярные среди абитуриентов" специальности — на право, филологию, менеджмент и туризм", — отметил депутат.

Так, из более чем 780 тыс. поданных заявлений филологию выбрали почти 60 тыс. будущих студентов, право — около 59 тыс., менеджмент — 36 тыс., туризм — почти 20 тыс. Востребованными у выпускников также стали компьютерные науки (27 тыс. заявок), программная инженерия (20 тыс.), журналистика (17 тыс.) и психология (18 тыс.). Но вот список топовых специальностей не изменился с прошлого года. Тогда тоже активно поступали на филологию, право, менеджмент и туризм.

В то же время абитуриенты почти не хотят становиться физиками. В этом году на специальность

"физика и астрономия" претендуют только 764 человека, на прикладную физику и наноматериалы — 924. Неутешительная ситуация и с другими точными науками. Учиться математике хотят всего 1214 выпускников, а химии — 1566. Чуть больше молодых людей выбрали биологию (5483), экологию (9027) и географию (4136). При этом больше всего выпускники традиционно хотят учиться в столичных вузах — туда подали заявки более 214 тыс. человек, и всего 3517 поступающих выбрали себе вузы Луганской области.

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Причины и следствия

Эксперты по-разному объясняют пропасть между количеством гуманитариев и любителей точных наук.

"Это результат того, что много будущих математиков и физиков не смогли сдать тест по украинскому языку и литературе и не смогли претендовать на поступление в украинские вузы", — говорит экс-глава УЦОКО Игорь Ликарчук и добавляет, что для поступающих на гуманитарные специальности тест, наоборот, легкий.

По его мнению, чтобы устранить проблему, нужно сделать ВНО по украинскому языку двух уровней сложности. А вот сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский считает, что ситуация обуславливается тем, что в вузы многие идут исключительно за "корочкой", а напрягаться с учебой не хотят:

"Работать по специальности не собираются, цель — получить "какое-то ВО".

Работать потом рассчитывают "менеджерами широкого профиля" или чиновниками. Поступают туда, где есть хорошо накатанный коррупционный конвейер для получения диплома с приложением минимальных усилий". В то же время профессор Нацакадемии госуправления при президенте Украины Владимир Бодров подчеркивает, что спрос формирует общество:

"Есть два приоритета общественной потребности: языковой вопрос и правовая защита от беззакония. Отсюда и соответствующий прагматичный расчет: получать деньги за борьбу с коррупцией или же уехать за границу в случае с романо-германской филологией".

С Бодровым соглашается и hr-эксперт Анастасия Зозуля: в 90-х в юристы массово шли с целью стать нотариусами и "зашибать деньгу" на оформлении сделок, а сейчас, наоборот — многие хотят работать в антикоррупционных органах, где высокие зарплаты.

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Без судов и религии

Выяснилось, что меньше всего молодые люди хотят изучать религию и богословие. На эти специальности заявки подали только 137 и 113 человек соответственно. Также абитуриенты не желают строить корабли — на судостроение пока собираются только 152 абитуриента. Непопулярно у нынешнего поколения и изучение атомной энергетики. С этой сферой хотят связать жизнь всего 221 человек. Еще не в тренде — статистика (248), материаловедение (371) и металлургия (333).

Эксперт: "Выпускниками движут стереотипы"

По мнению HR-эксперта портала Rabota.ua Татьяны Пашкиной, часто выпускники идут на перечисленные специальности по воле родителей и бытующих стереотипов.

"У родителей существует устоявшийся шаблон, что та же юриспруденция — хорошо оплачиваемая работа на всю жизнь, а без иностранных языков вообще никуда", — рассказала нам специалист.

В то же время, по ее мнению, на рынке востребованы и те специальности, которые совсем не требуют высшего образования.

"Но у нашего народа есть фетиш, что наличие диплома дарует работу, деньги и счастье: Даже если ребенок хорошо мастерит и работает руками, а науки снятся ему в кошмарах, его все равно попытаются отдать в вуз", — говорит эксперт.

Однако магистры права и филологии могут и не найти работу.

"Результаты трудоустройства свидетельствуют, что большинство выпускников права, менеджмента и частично филологии будут иметь серьезные трудности при трудоустройстве по прямой специальности", — считает Александр Спиваковский.

Как показывает статистика порталов по устройству на работу, зачастую нужны инженеры, программисты и работники сферы услуг.