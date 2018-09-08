Треть молодых пар в Украине отказывается от регистрации брака в РАГС

В Украине треть молодых пар отказывается от традиционной регистрации брака в стенах РАГС, предпочитая ей выездные церемонии.

Богдан и Елена решили пожениться в соответствии с национальными традициями – в вышиванках. Они также отказались от привычных бокалов, вместо которых выбрали одну на двоих глиняную кружку.

Отказ от регистрации брака в официальной обстановке в пользу выездной церемонии обошелся им в 1000 гривен.

"Наш специалист когда-угодно выезжает, в субботу, воскресенье. Этим может воспользоваться любой человек, выездная церемония стоит около 1000 грн. Это установленная государством пошлина", – рассказал начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

По данным Министерства юстиции, в Украине выездные церемонии оформляет треть молодых пар.

Ранее мы писали о том, как оформить брак за сутки.

Сайт "Сегодня" пообщался с Людмилой Слюсар, ведущим научным сотрудником Института демографии и социсследований им. М. В. Птухи НАНУ, и разузнал все о том, как современные украинцы относятся к браку. Так, социолог рассказала, что в прошлое уходит ранняя брачность. Если раньше, таких браков было довольно много, то сейчас, их количество не превышает 8%. В настоящее время средний возраст регистрации первого брака для женщин – 25 лет, а для мужчин – почти 28 лет.