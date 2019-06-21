Треть украинцев поедут в отпуск за границу этим летом: как любим отдыхать

Народ старается экономить на турфирмах и такси, а направления выбирает наиболее проверенные

Фото: Pixabay

Большинство украинцев путешествуют раз в год, довольствуются отдыхом на украинских курортах и предпочитают не обращаться за помощью в турфирмы. Таковы результаты опроса, проведенного Picodi.com.

Как оказалось, 67% отпускников остаются отдыхать в стране и только 33% едут за границу — чаще всего в Египет, Турцию, Польшу, Черногорию и Грецию.

"Дома же популярны поездки на побережье Азовского моря и в Одессу. В пятерку лидеров входят также Львов, Харьков и Закарпатье", — от­мечают аналитики портала.

При этом, по признанию половины респондентов, их путешествия длятся около недели. 26% говорят, что отдыхают еще меньше, а 22% — что тратят на отпуск до двух недель. Почти половина опрошенных организовывают вояж только раз в год, умудряясь тратить на отдых в среднем около 11 тыс. грн с носа, и это притом, что многие (42%) любят отпуск в разгар сезона, когда цены бьют рекорды. Но все же больше трети опрошенных отправляются на курорты в бархатный сезон, а 19% — и вовсе в "несезон". Чтобы поездка не слишком ударила по карману, народ заранее покупает билеты и бронирует отели, ищет горящие туры и бюджетные направления, а еще — посещает бесплатные достопримечательности. А вот 12% не экономят вовсе.

Радости отпуска украинцы чаще всего делят со своей семьей (48%) или второй половиной (29%), но есть и те, которые не прочь отдохнуть с друзьями (15%) или в одиночку (8%).

Также оказалось, что 86% опрошенных организовывают свои поездки сами — просто потому, что так дешевле и всегда есть возможность поменять свои планы. Но некоторые (4%) заявили о недоверии турфирмам.

"Тех же, кто пользуется услугами бюро путешествий, привлекает то, что ответственность за поездку лежит на организаторах, а для многих это просто удобно и экономит время", — отмечают эксперты.

Опрос показал, что большинство украинцев (77%) стремится к новым впечатлениям, а потому каждый раз выбирают новые места для поездок. На проверенные курорты частенько возвращаются лишь 23% респондентов. Также нашим соотечественникам больше всего по душе пляжный отдых — об этом рассказала половина опрошенных. Треть же делает ставку на прогулки достопримечательностями, и только 16% предпочитают активный отдых.

На курортах большинство (77%) пользуется общественным транспортом, 14% могут позволить себе такси, а 9% арендуют автомобиль. Автостопом во время поездок не пользовался никто из опрошенных.

"Что касается питания, то почти половина туристов из Украины (46%) выбирает местные блюда в ресторанах, надеясь таким образом ближе познакомиться с культурой, обычаями и историей места, в котором находятся", — подчеркивают аналитики сайта.

И добавляют, что еще 12% выбирают в кафешках привычную им еду, 25% готовят себе сами, а 17% берут туры с системой "все включено".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, где дешево отдохнуть летом-2019. Оказалось, что Турция уже не в моде. Путевки в популярную страну заметно подорожали, что "уронило" спрос.

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