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Треть украинских подростков подвергались травле в сети – исследование ООН

4 сентября, 20:08

По данным экспертов, буллинг не заканчивается, когда ребенок приходит из школы

Треть украинских подростков подвергалась травле в интернете. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Детским фондом ЮНИСЕФ.

Эксперты пришли к выводу, что буллинг не заканчивается, когда дети приходят из школы. Более половины опрошенных рассказали о чатах, где дети обсуждают своих сверстников. Жертвы онлайн-буллинга даже бывали вынуждены пропускать из-за травли школу.

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Решить проблему могут сами подростки, считает более половина опрошенных. Остальные убеждены, что должны вмешаться государство, школа и интернет-провайдеры.

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Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, как работает "детская" полиция в Украине. Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей, ведь преступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего.

В то же время целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем.

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ООН подростки исследование травля юнисеф буллинг

Источник: Сегодня

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