Треть выздоровевших от COVID-19 могут заболеть повторно: Степанов объяснил почему

У 30% людей, которые переболели коронавирусной болезнью, титр антител очень низкий

Пока в Украине слишком мало количество переболевших COVID-19, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет против коронавируса. Об этом на брифинге сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он напомнил, что коллективный иммунитет формируется в том случае, когда антитела к вирусу имеет 90% населения той или иной страны.

Более того, по словам министра, существует вероятность того, что формирование коллективного иммунитета против нового коронавируса, в принципе, невозможно.

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"Если посмотреть на исследования ученных разных стран, в том числе китайских, европейских… то согласно этим исследованиям, у 30% людей, которые переболели коронавирусной болезнью COVID-19, титр антител очень низкий, который не может гарантировать иммунитет. Поэтому человек может заболеть повторно. Если это действительно будет подтверждено, тогда мы будем констатировать, что коллективный иммунитет, когда 90% населения имеют иммунитет в стране, он просто невозможен", - сказал он.

Министр уточнил, что пока этот вопрос до конца не изучен, и делать окончательных выводов не стоит.

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Согласно последним данным, в Украине подтверждено 6592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 624, умерли 174 человека.

Ранее доктор Мария Ван Керхов, американский эксперт по инфекционным заболеваниям, технический руководитель ВОЗ по COVID-19 заявила, что надежды на то, что пандемия окончится после того, как переболеет большая часть населения планеты, напрасны.

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"На данный момент рано говорить об этом с уверенностью. Пока никто точно не знает, имеет ли человек с антителами иммунитет перед COVID-19", – объяснила доктор.

Тем временем, бельгийская биотехнологическая фирма утверждает, что разработала надежный тест на антитела к коронавирусу, который на 100% точен.

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