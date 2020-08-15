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Третьи сутки – антирекорд: в Украине коронавирусом заболело более 1800 человек

15 августа, 09:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев и Харьков оказались лидерами печального рейтинга

В Украине коронавирусная инфекция не отступает. Только за пятницу, 14 августа, опасную болезнь диагностировали у 1847 человек.

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Как свидетельствуют данные мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию обнаружили у 89 719 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 33 украинца (с начала эпидемии – 2044). Вылечить от COVID-19 удалось 633 инфицированных (всего 47 430).

За сутки снова больше двухсот (+254) заболевших COVID-19 в Харьковской области и Киеве (232). Также много новых случаев выявили в Черновицкой (+170), Львовской (+166), Ивано-Франковской (+148) и Одесской (+139) областях.

Напомним, сутками ранее, 13 августа, в Украине коронавирусную инфекцию диагностировали у 1732 человек.

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12 августа опасную болезнь диагностировали у 1592 человек.

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Также напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на коронавирусный антирекорд и призвал еще больше усилить информирование граждан о мерах соблюдения карантина.

Почему в украинских больницах отказываются принимать больных с коронавирусом, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия заражение коронавирус

Источник: Сегодня

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