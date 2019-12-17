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Третий за неделю: очередного "НТВшника" не впустили в Украину

17 декабря, 04:57

На этот раз пограничники "развернули" пропагандиста Андрея Демченко

Алексей Чеботарев. Фото: скриншот

Алексей Чеботарев. Фото: скриншот

Вслед за двумя работниками российского прокремлевского канала "НТВ", которым на прошлой неделе отказали в праве въезда в Украину, пограничники аэропорта "Жуляны" не впустили еще одного пропагандиста – Алексея Чеботарева.

Об этом сообщили как на телеканале, так и спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, россиянин прибыл в Киев рейсом из Минска после обеда 16 декабря.

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"Во время паспортного контроля он указал, что является представителем телеканала "НТВ". В то же время он не смог подтвердить цели своей поездки в Украину. Кроме того, данный телеканал есть в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны. С учетом всех этих обстоятельств, данному лицу было отказано во въезде в Украину", – рассказал Демченко.

В этот же день Чеботарев должен был вылететь обратным рейсом в Минск.

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Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Напомним, на прошлой ранее в страну запретили въезжать работнику пропагандистского телеканала Сергею Савину и "НТВшнице" Александре Тонких. Демченко это объясняет тем, что в прошлом они незаконно посещали оккупированные территории Крыма и Донбасса.

Напомним, 10 декабря на итоговой пресс-конференции после саммита "Нормандской четверки" в Париже украинский президент Владимир Зеленский предложил российским журналистам "приехать, посмотреть, что у нас в Украине происходит".

После этого прокремлевский телеканал "Рен ТВ" и официальный канал Министерства обороны РФ "Звезда" обнародовали репортажи из Киева.

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Россия пограничники телевидение нтв запрет на въезд

Источник: УНИАН

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