Тревел-эксперт рассказал о нюансах путешествий с животными

Для того, чтобы отпарвиться в путешествие со своим питомцем нужно подготовить много документов

Очень часто владельцы животных сталкиваются с тем, что, вынуждены ехать за границу, а своего питомца попросту не на кого оставить; может планироваться длительная поездка, а бросать любимца на несколько месяцев в специальных отелях или же поручать друзьям приглядывать за ним неохота.

Так, недавно в столичном аэропорту "Жуляны" пассажирку рейса Киев-Минск не пустили на борт самолета с котом, и девушка просто оставила питомца в терминале. К счастью, ситуация разрешилась благополучно и нового хозяина для кота быстро нашли.

Для того, чтобы отправиться в путешествие со своим питомцем, существует целый ряд требований и документов, которые необходимы для того, чтобы отправится в путешествие со своим любимцем.

Андрей Николаев, тревел-эксперт в TravelHub, рассказал сайту "Сегодня", что обязательно нужно учесть при выезде заграницу с животным.

"Для некоммерческого путешествия (продажа и покупка – это другое) нужно: Полностью и правильно оформленный паспорт международного образца.

Чип идентификации.

Прививка от бешенства (раз в год), с оформлением в паспорте и с вклейкой неповторимого номера серии препарата (вклеивается ярлычок). Госклиника ставит гербовую печать.

Титры антител. В тесте на титры важно соблюсти сроки. Анализ должен быть положителен. Единственная клиника в Украине находится на улице Волынской в Киеве. Выезжать можно не ранее чем через 2 месяца после результатов анализа. Исследование делают месяц. Т.е. +/- 3 месяца спустя забора анализов.

В ветеринарной клинике на основании всех выше перечисленных документов выписывают ветеринарное свидетельство №1. Каждый раз перед каждым путешествие ее выписывает ветеринар, при этом указывая, куда вы едете.

Все это дублируется в паспорте.

Путешественники имеют право следовать через тот пункт, где организован пункт ветконтроля. Это важно! Ветеринар на украинской стороне, забирает форму №1 (действует в течении 5 дней), выданную на украинском языке, и выписывает карту здоровья на иностранном языке, утвержденную регламентом ЕС 576/2013 (это документ для стран Европейского союза)

Важно не делать фальшивые документы. Это все фиксируется в базах данных", – рассказал эксперт.

О всех нюансах перевозки животных читайте в материале сайта "Сегодня": С питомцем за границу: все, что нужно знать о перевозке животных