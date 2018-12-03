Три боевых корабля, два из них морально устарели: что нужно знать о флоте ВМС Украины

В 2014 году Россия "отжала" лучшие боевые суда и продолжает делать это сейчас

25 ноября стало известно, что российский спецназ сперва обстрелял, а потом взял на абордаж три украинских судна – буксир "Яны Капу" и два военных катера – "Никополь" и "Бердянск". Как и военные катера, буксир был укомплектован оружием: на борту "Яны Капу" установлены два крупнокалиберных пулемета ДШК.

Несмотря на оказанное сопротивление, экипажи судов были взяты в плен. Наши моряки были арестованы на два месяца и этапированы в Москву.

Захваченные Россией суда были частью Военно-морских сил Украины. О том, что представляют собой отечественные ВМС на сегодняшний день, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Россия "отжала" лучшие корабли Украины

История украинских Военно-морских сил четко разделяется на два периода: до оккупации Крыма и после. По информации ВМС Украины, после аннексии АРК национальный флот потерял более 80% своих мощностей. Многие украинские суда остались в Крыму, а часть военнослужащих перешла на сторону России.

И хотя в марте-апреле 2014 года начался процесс возвращения Украине судов, Россия в первую очередь избавлялась от морально устаревших кораблей, которые находились в далеко не лучшем состоянии. И когда в июне 2014 года процесс передачи кораблей был заморожен российской стороной под предлогом обострения на Донбассе, оказалось, что под контролем России оказались наиболее боеспособные суда ВМС Украины.

Это подтвердил и анонимный источник в Севастополе, когда Украине вернули две трети состава ее крымского флота.

"В соответствии с указаниями, часть техники, которую можно использовать для ведения боевых действий, пока не передается", – сообщил источник.

Самые изношенные из тех, что достались россиянам – единственная подводная лодка "Запорожье" и морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", были заложены в семидесятых годах. Остальные были спущены на воду в восьмидесятые-девяностые. Как, например, жемчужина украинского флота – большой десантный корабль "Константин Ольшанский", построенный в Гданьске в 1985 году. Или корветы "Тернополь" и "Луцк", спущенные на воду, соответственно, в 1991 и 1992 годах.

Кстати говоря, захваченные 25 ноября артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были самыми боеспособными "молодыми": они поступили на службу в ВМС Украины, соответственно, в 2016 и 2018 годах. Спроектированные в Николаеве, "Бердянск" и "Никополь" были построены на столичном Рыбальском полуострове.

Что собой представляет флот ВМС Украины сегодня

На данный момент в строю Военно-морских сил Украины только три боевых корабля: фрегат "Гетман Сагайдачный", корвет "Винница" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

"Гетман Сагайдачный" закладывался в 1992 году как сторожевой корабль морских частей погранвойск – охранять морскую границу. "Винница" – противолодочный корабль, спущенный на воду еще 42 года назад. Средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" до 2016 года назывался "Кировоград": это один из двух десантных кораблей, принадлежавших Украине до марта 2014 года.

Четыре суда специального назначения – судно противоминного размагничивания "Балта", судно контроля физических полей "Северодонецк" (используются для размагничивания кораблей), килекторное, то есть предназначенное для подводных грузовых работ судно "Шостка" и плавучий склад боеприпасов "Золотоноша".

Есть один-единственный тральщик (то есть корабль, который ищет и обезвреживает морские мины и проводит другие суда через минные заграждения) "Геническ", спущенный на воду в 1985 году. Кстати говоря, "Геническ" вместе с "Черкассами", который до сих пор под контролем РФ, предпринял в 2014 году отчаянную попытку прорваться из заблокированного Донузлава, но были захвачены.

Также в распоряжении ВМС Украины 11 боевых катеров, флагманский корабль "Донбасс", малый разведывательный корабль "Переяслав", санитарный катер "Сокаль", поисково-спасательное судно "Изяслав", два противопожарных катера – "Борщив" и "Евпатория", восемь водолазных судов (причем одно из них не на ходу), пять буксиров, три танкера и 24 катера связи и рейдовых. В том числе четыре малых бронированных катера "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Аккерман".

Более половины этих судов находились под контролем России после захвата Крыма. Проблема в том, что почти вся военная техника, захваченная россиянами, была возвращена в непригодном состоянии – разграбленной и изуродованной.

На вопрос, в каком состоянии украинский флот и что изменилось после оккупации Крыма, капитан первого ранга Александр Веретельников рассказал, что суда, возвращенные Россией, наши военные моряки чинят самостоятельно. В частности, таким образом восстановили водолазное судно "Почаев", которое после оккупации Крыма Украине вернули в небоеспособном состоянии.

"Сейчас приходится выбирать между тем, чтобы построить одно новое судно, или за те же деньги отремонтировать 5-6 кораблей", — объясняет Веретельников.

Обслуживать эти морально устаревшие корабли страна может себе позволить с большим трудом. Как флот Украины превратился в обузу, рассказал вице-адмирал Сергей Гайдук. По его словам, ежегодное финансирование составляло в среднем 10 – 12% от необходимого, а в лучшие годы – до 32%.

"Существующее положение корабельного состава ВМС Украины и системы военного кораблестроения, мягко говоря, критическое. Оно вплотную приблизилось к точке невозврата. А по некоторым позициям уже и эта линия преодолена. Почему это произошло? Мы не создавали флот, отвечая на геополитические угрозы. Мы получили его в наследство – 40 боевых кораблей и катеров, 100 судов обеспечения родом из Советского Союза. Мы были слишком спокойны, владея таким флотом, и не понимали, зачем он нам нужен", – рассказал Гайдук.

Он подчеркнул, что все украинские корабли, кроме нового фрегата "Гетьман Сагайдачный" и артиллерийского катера "Бердянск" (который 25 ноября был захвачен российской стороной), устарели и уже на 10-15 лет превысили свой "срок годности".

Во сколько Украине обойдется новый флот

По сути дела, Военно-морские силы нужно создавать заново. Стратегия развития, как реформировать украинский флот к 2035 году, появилась еще в июне.

Одно из направлений стратегии – концепция так называемого "москитного флота", состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров. Документ разрабатывается в сотрудничестве со специалистами из Великобритании, Норвегии, Польши, США, Турции и Швеции.

Как отметил заместитель начальника штаба командования ВМСУ по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко, некоторые элементы стратегии уже удалось воплотить в жизнь.

"Прежде всего это концепция "москитного флота", которая предусматривает строительство или приобретение многофункциональных, скоростных, хорошо вооруженных катеров. В нашем распоряжении — малые бронированные артиллерийские катера, на подходе десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", принятие в состав флота американских катеров класса Island. Далее планируется строительство ракетных катеров типа "Лань" и многоцелевых корветов проекта 58250", — рассказал Рыженко.

Собственно говоря, шесть малых бронированных артиллерийских катеров, введенных в эксплуатацию летом 2018 года, были построены согласно этой концепции. Это "Аккерман", "Вышгород", Кременчуг" и "Лубны", а также "Никополь" и "Бердянск", захваченные Россией. Каждый из этих кораблей вооружен двумя боевыми модулями "Катран-М", который включает 30-мм автоматическую пушку, 30-мм автоматический гранатомет, пулемет ПКТ калибра 7,62 мм, а также два ПТРК "Барьер" с лазерной системой наведения.

В эту же концепцию вписывается и принятие на вооружение американских катеров типа Islands, которые до сих пор не переданы Украине.

Во сколько обойдется стране создание "москитного флота", подсчитал эксперт по вопросам ОПК Максим Глущенко.