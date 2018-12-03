Три боевых корабля, два из них морально устарели: что нужно знать о флоте ВМС Украины
В 2014 году Россия "отжала" лучшие боевые суда и продолжает делать это сейчас
25 ноября стало известно, что российский спецназ сперва обстрелял, а потом взял на абордаж три украинских судна – буксир "Яны Капу" и два военных катера – "Никополь" и "Бердянск". Как и военные катера, буксир был укомплектован оружием: на борту "Яны Капу" установлены два крупнокалиберных пулемета ДШК.
Несмотря на оказанное сопротивление, экипажи судов были взяты в плен. Наши моряки были арестованы на два месяца и этапированы в Москву.
Захваченные Россией суда были частью Военно-морских сил Украины. О том, что представляют собой отечественные ВМС на сегодняшний день, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".
Россия "отжала" лучшие корабли Украины
История украинских Военно-морских сил четко разделяется на два периода: до оккупации Крыма и после. По информации ВМС Украины, после аннексии АРК национальный флот потерял более 80% своих мощностей. Многие украинские суда остались в Крыму, а часть военнослужащих перешла на сторону России.
И хотя в марте-апреле 2014 года начался процесс возвращения Украине судов, Россия в первую очередь избавлялась от морально устаревших кораблей, которые находились в далеко не лучшем состоянии. И когда в июне 2014 года процесс передачи кораблей был заморожен российской стороной под предлогом обострения на Донбассе, оказалось, что под контролем России оказались наиболее боеспособные суда ВМС Украины.
Это подтвердил и анонимный источник в Севастополе, когда Украине вернули две трети состава ее крымского флота.
"В соответствии с указаниями, часть техники, которую можно использовать для ведения боевых действий, пока не передается", – сообщил источник.
Самые изношенные из тех, что достались россиянам – единственная подводная лодка "Запорожье" и морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", были заложены в семидесятых годах. Остальные были спущены на воду в восьмидесятые-девяностые. Как, например, жемчужина украинского флота – большой десантный корабль "Константин Ольшанский", построенный в Гданьске в 1985 году. Или корветы "Тернополь" и "Луцк", спущенные на воду, соответственно, в 1991 и 1992 годах.
Кстати говоря, захваченные 25 ноября артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были самыми боеспособными "молодыми": они поступили на службу в ВМС Украины, соответственно, в 2016 и 2018 годах. Спроектированные в Николаеве, "Бердянск" и "Никополь" были построены на столичном Рыбальском полуострове.
Что собой представляет флот ВМС Украины сегодня
На данный момент в строю Военно-морских сил Украины только три боевых корабля: фрегат "Гетман Сагайдачный", корвет "Винница" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".
"Гетман Сагайдачный" закладывался в 1992 году как сторожевой корабль морских частей погранвойск – охранять морскую границу. "Винница" – противолодочный корабль, спущенный на воду еще 42 года назад. Средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" до 2016 года назывался "Кировоград": это один из двух десантных кораблей, принадлежавших Украине до марта 2014 года.
Четыре суда специального назначения – судно противоминного размагничивания "Балта", судно контроля физических полей "Северодонецк" (используются для размагничивания кораблей), килекторное, то есть предназначенное для подводных грузовых работ судно "Шостка" и плавучий склад боеприпасов "Золотоноша".
Есть один-единственный тральщик (то есть корабль, который ищет и обезвреживает морские мины и проводит другие суда через минные заграждения) "Геническ", спущенный на воду в 1985 году. Кстати говоря, "Геническ" вместе с "Черкассами", который до сих пор под контролем РФ, предпринял в 2014 году отчаянную попытку прорваться из заблокированного Донузлава, но были захвачены.
Также в распоряжении ВМС Украины 11 боевых катеров, флагманский корабль "Донбасс", малый разведывательный корабль "Переяслав", санитарный катер "Сокаль", поисково-спасательное судно "Изяслав", два противопожарных катера – "Борщив" и "Евпатория", восемь водолазных судов (причем одно из них не на ходу), пять буксиров, три танкера и 24 катера связи и рейдовых. В том числе четыре малых бронированных катера "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Аккерман".
Более половины этих судов находились под контролем России после захвата Крыма. Проблема в том, что почти вся военная техника, захваченная россиянами, была возвращена в непригодном состоянии – разграбленной и изуродованной.
На вопрос, в каком состоянии украинский флот и что изменилось после оккупации Крыма, капитан первого ранга Александр Веретельников рассказал, что суда, возвращенные Россией, наши военные моряки чинят самостоятельно. В частности, таким образом восстановили водолазное судно "Почаев", которое после оккупации Крыма Украине вернули в небоеспособном состоянии.
"Сейчас приходится выбирать между тем, чтобы построить одно новое судно, или за те же деньги отремонтировать 5-6 кораблей", — объясняет Веретельников.
Обслуживать эти морально устаревшие корабли страна может себе позволить с большим трудом. Как флот Украины превратился в обузу, рассказал вице-адмирал Сергей Гайдук. По его словам, ежегодное финансирование составляло в среднем 10 – 12% от необходимого, а в лучшие годы – до 32%.
"Существующее положение корабельного состава ВМС Украины и системы военного кораблестроения, мягко говоря, критическое. Оно вплотную приблизилось к точке невозврата. А по некоторым позициям уже и эта линия преодолена. Почему это произошло? Мы не создавали флот, отвечая на геополитические угрозы. Мы получили его в наследство – 40 боевых кораблей и катеров, 100 судов обеспечения родом из Советского Союза. Мы были слишком спокойны, владея таким флотом, и не понимали, зачем он нам нужен", – рассказал Гайдук.
Он подчеркнул, что все украинские корабли, кроме нового фрегата "Гетьман Сагайдачный" и артиллерийского катера "Бердянск" (который 25 ноября был захвачен российской стороной), устарели и уже на 10-15 лет превысили свой "срок годности".
Во сколько Украине обойдется новый флот
По сути дела, Военно-морские силы нужно создавать заново. Стратегия развития, как реформировать украинский флот к 2035 году, появилась еще в июне.
Одно из направлений стратегии – концепция так называемого "москитного флота", состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров. Документ разрабатывается в сотрудничестве со специалистами из Великобритании, Норвегии, Польши, США, Турции и Швеции.
Как отметил заместитель начальника штаба командования ВМСУ по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко, некоторые элементы стратегии уже удалось воплотить в жизнь.
"Прежде всего это концепция "москитного флота", которая предусматривает строительство или приобретение многофункциональных, скоростных, хорошо вооруженных катеров. В нашем распоряжении — малые бронированные артиллерийские катера, на подходе десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", принятие в состав флота американских катеров класса Island. Далее планируется строительство ракетных катеров типа "Лань" и многоцелевых корветов проекта 58250", — рассказал Рыженко.
Собственно говоря, шесть малых бронированных артиллерийских катеров, введенных в эксплуатацию летом 2018 года, были построены согласно этой концепции. Это "Аккерман", "Вышгород", Кременчуг" и "Лубны", а также "Никополь" и "Бердянск", захваченные Россией. Каждый из этих кораблей вооружен двумя боевыми модулями "Катран-М", который включает 30-мм автоматическую пушку, 30-мм автоматический гранатомет, пулемет ПКТ калибра 7,62 мм, а также два ПТРК "Барьер" с лазерной системой наведения.
В эту же концепцию вписывается и принятие на вооружение американских катеров типа Islands, которые до сих пор не переданы Украине.
Во сколько обойдется стране создание "москитного флота", подсчитал эксперт по вопросам ОПК Максим Глущенко.
"Нам необходимы минимум два-три десятка таких катеров, как "Лань", который несет ударное ракетное и противолодочное вооружение, а также артиллерия и зенитно-ракетный комплекс малой дальности. Его ориентировочная стоимость — до $50 млн, но это все равно в пять-шесть раз меньше стоимости корвета. Надо также понимать, что "москитный флот" является прибрежным флотом. В идеале он должен являться частью флота "большого". Но мы должны учитывать существующие реалии", — говорит Глущенко.
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