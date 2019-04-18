Три года реформ: что удалось сделать правительству Гройсмана

Гражданским – семейные врачи, военнослужащим – зарплаты, аэропортам – лоукосты

Фото: Кабинет министров Украины.

Правительству Владимира Гройсмана три года, премьер-министр отчитывается о проведенной работе перед журналистами. Этот Кабинет министров называют правительством реформ – в самом деле, еще ни одно правительство в Украине не декларировало столь объемный пакет реформ, как правительство Украины после Революции достоинства. Насколько удалось воплотить их в жизнь, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Что изменилось в медицине

В прошлом году стартовала медицинская реформа. До конца 2020 года вся система здравоохранения должна заработать по евростандартам. Давайте подведем итоги первого года.





Нужно сказать, что первые изменения уже ощутимы. Больницы стали оказывать первичную помощь по-новому. У украинцев появились собственные семейные врачи. Декларации подписали уже более 26 млн пациентов. В амбулаториях вместо бумажных карточек и рецептов – электронные. Это усовершенствовало работу программы "доступные лекарства", по которой 7 млн украинцев получают препараты от бронхиальной астмы, диабета и сердечно сосудистых заболеваний бесплатно.

Выросли и зарплаты: врачей в среднем до 15 тысяч гривен, медсестер – до 8 тысяч.

Массово возводятся новые больницы. Весной двери открыл современный кардиоцентр в Тернополе. До конца года в Украине таких будет около полусотни, а это тысячи спасенных жизней. Во Львове вот-вот заработает новый перинатальный центр. Строительство проверяет лично премьер.

Поскольку старт реформе системы здравоохранения дало правительство Гройсмана, "Сегодня" спросили у премьера, доволен ли он качеством изменений.

"Я буду доволен тогда, когда мы приведем все медицинские учреждения в хорошее качество, когда мы приведем качество предоставления медицинских услуг к такому, которое соответствует сегодня европейским стандартам. Я буду доволен тогда, когда все врачи будут получать достойную оплату своего труда. Мы точно на верном пути", – сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Реформы в социальной сфере

Теперь давайте разберемся в том, что изменилось в социальной сфере за последние годы. В 2017 году в Украине стартовала пенсионная реформа. Усовершенствован алгоритм начисления выплат: стали учитывать уровень средней зарплаты, трудовой стаж и инфляцию. И средний уровень пенсий повысился до трех тысяч гривен. Тем, у кого доход меньше тысячи семисот, выплатили по 2410 гривен разовой помощи.

С начала этого года индексировали выплаты военным пенсионерам повысили на три тысячи.

Добрались изменения и до субсидий. В прошлом месяце их монетизировали. То есть украинцы будут получать не скидку в платежке, а наличные для оплаты счетов за коммунальные услуги.

"Те, кто допускал просрочки оплаты, имея на руках деньги, будут в течение года следующего получать субсидии уже в безналичной форме. В то же время, если человек сэкономил, это его собственные средства, он может потратить их как считает нужным", – говорит Андрей Рева, министр социальной политики Украины.

Планов по изменениям в социальном обеспечении у правительства немало. Это кроме ежегодного индексирования зарплат и пенсий, сооружения школ, больниц, социального жилья.

"Идем дальше, все будет нормально: зарплаты будут повышаться, пенсии будут повышаться", – говорит премьер Владимир Гройсман.

Как выросли пенсии и зарплаты военнослужащих

Правительство Украины после Революции достоинства получило пенсионную систему, находящуюся в состоянии банкротства: денег просто не было. Об этом премьер-министр Украины заявил 16 апреля.

"Одна из самых чувствительных тем – тема пенсионной системы. На самом деле мы получили пенсионную систему фактически банкротом. Я говорю и о нашем правительстве, и о правительстве Арсения Петровича [Яценюка]. Денег нет, пенсии низкие. Думаю, украинские граждане помнят, что годами никто не проводит перерасчета пенсий – только какие-то мелкие подачки, когда происходили некие политические события", – заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что за последние годы удалось изменить пенсионную систему и рассказал, как выросли пенсии в Украине.

"В 2019 году проведена первая ежегодная автоматическая индексацию пенсий. Выплаты повышены для почти 9 млн пенсионеров. В 2018-2019 годах увеличены пенсии около 500 тыс. военнослужащих", – отметил Гройсман.

В частности, минимальная пенсия в стране выросла в среднем на 20,8% в долларовом эквиваленте. В гривне повышение составило 367 грн, или 32,5%. А средняя пенсия повысилась в долларовом эквиваленте в 1,6 раза, в гривне – в 1,7 раза (на 1196 грн).

Как известно, повышение пенсий в марте 2019 года является началом роста уровня пенсионного обеспечения украинцев. Теперь автоматическая индексация пенсий будет происходить каждый год, а размер повышения зависит от уровня инфляции и роста средних зарплат в стране.

В этот раз, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, что в среднем пенсии выросли на 255 гривен. При этом почти два миллиона украинцев получают разовые выплаты на сумму 2410 гривен. Средства на эту выплату бюджет "заработал" на легализации автомобилей на еврономерах.

Также Владимир Гройсман рассказал, как выросли зарплаты военнослужащих. Так, денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три года увеличилось в 1,6 раза.

По словам премьера, минимальные размеры денежного обеспечения выросли в 1,4 раза у контрактников ВСУ – до 10,1 тыс. гривен, в два раза у сотрудников Госпогранслужбы – до 9,5 тыс. гривен, в 2,9 раза у сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) – до 9 тыс. гривен.

С 2016-го по 2019 год нацгвардейцам, спасателям, пограничникам и военнослужащим предоставлено 5,7 тыс. квартир. При этом в 2018 году впервые было выделено 1,6 млрд гривен на жилье полицейским и работникам ГСЧС, подчеркнул Гройсман.

"Началась программа обеспечения жильем на условиях лизинга. Мы передали 130 тыс. земельных участков для участников АТО", – цитирует премьера пресс-служба правительства.

Заметный рост экономики

Экономика Украины заметно выросла за три года: Гройсман показал цифры на заседании правительства в среду, 17 апреля. Он отметил, что по сравнению с 2015 годом ВВП Украины повысился на 8,4%. При этом дефицит государственного бюджета сократился с 2,9% в 2016 году до 1,7% в 2018-м.

"Уменьшается инфляция. Международные резервы НБУ на конец 2018 выросли до 20,8 млрд долларов – это самый высокий показатель за последние пять лет. Все, что наработает экономика, инвестируем в качество жизни людей", – заявил Гройсман и опубликовал на своей странице в Twitter соответствующую инфографику.

Напомним, при этом Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) ухудшило экономический прогноз на 2019 год. Если раньше рост ВВП в текущем году прогнозировался на уровне 3%, то теперь ожидается только 2,8%. Практически одновременно с прогнозом МЭРТ вышел апрельский "Обзор мировой экономики" Международного валютного фонда, и там прогноз реального ВВП по Украине сохранен на уровне 2,7%.

Всемирный банк ожидает рост реального ВВП Украины по итогам года на уровне 2,9%. А самый пессимистичный прогноз дают Национальный банк Украины и агентство S&P: всего 2,5% роста ВВП.

Успешная децентрализация

Децентрализация является одной из наиболее успешных реформ в Украине за последние годы. Об этом премьер также заявил 17 апреля на заседании правительства, подводя итоги трехлетней работы Кабмина под его руководством.

"Мы осуществили не только рост местных бюджетов, но и предоставляем государственную поддержку. Мы дали возможность людям самим принимать решение, куда тратить средства", – цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Он добавил, что за 2016-2018 годы правительство помогло построить более 11 тысяч новых объектов – это учебные заведения, учреждения здравоохранения, центры по предоставлению админуслуг, а также культурные, спортивные и инфраструктурные объекты.

Гройсман подчеркнул, что сейчас самое время продолжать начатые изменения и принимать системные решения.

"Уверен, если правильно фокусироваться на проблемах, а также принимать и реализовывать правильные решения, все получится. Хватит программировать нас на то, что мы лузеры. Если решения будут системными и четкими, результаты не заставят себя ждать. Впереди у нас много интересного", – заключил глава Кабмина.

Напомним, децентрализация стартовала в Украине пять лет назад. По словам Гройсмана, государственная поддержка регионов за этот период выросла в 41,5 раза – с 0,5 млрд грн в 2014 году до 20,75 млрд грн в 2019-м.

В январе 2019 года Кабмин презентовал новый этап децентрализации. Тогда премьер сообщил, что за пять лет в стране создано около 900 объединенных общин.

Успехи правительства в транспортной сфере

Аэропорты Украины побили исторический рекорд по пассажиропотоку. Так, по словам Владимира Гройсмана, пассажиропоток в аэропортах Украины впервые в истории страны достиг 20,5 млн человек в 2018 году.

"В 2018 году пассажиропоток аэропортов достиг 20,5 млн – впервые в истории Украины. За три года через аэропорты перевезли более 50 млн пассажиров", – сообщил Гройсман.

При этом, по его словам, в четыре раза выросло количество маршрутов, которые обслуживают лоукостеры.

"Пассажиропоток ежегодно увеличивается на 25-30%", – отметил премьер-министр.

Напомним, по данным Госавиаслужбы, в 2019 году пассажиропоток в аэропортах Украины продолжил расти. Так, количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-марте 2019 года, увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,42 млн человек.

При этом развиваются региональные аэропорты. В частности, только в марте пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" увеличился на 59,2% по сравнению с мартом прошлого года и составил 133,9 тыс. человек.

Кроме того, Украина активно ремонтирует дороги и готовится к участию в "Новом шелковом пути". За три года в Украине построено 6800 километров дорог, ремонт которых теперь можно отслеживать онлайн, – заявил премьер.

При этом глава правительства согласился, что состояние дорог и транспортной инфраструктуры в целом оставляет желать лучшего. Впрочем, по словам Гройсмана, каждый год ситуация исправляется – создан Дорожный фонд, восстановлено более шести тысяч километров дорог.

"Когда инфраструктура используется конкурентно и эффективно, мы растем. Мы можем и будем играть ключевую роль в реализации проекта "Новый шелковый путь" из Европы в Азию", – заверил премьер-министр.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Три года реформ: что удалось сделать правительству Гройсмана". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"