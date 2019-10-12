Три группы людей: Пристайко рассказал о новом обмене пленными

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный ранее обмен удерживаемых лиц с Россией будет включать три группы людей. Об этом пишет Радио.Свобода.

"Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", – сказал министр.

Комментируя то, что недавно на неподконтрольной Украине части Донбасса выносили ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, Пристайко сказал: "Это является необходимой частью процесса".

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Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Родные на очередность обмена влиять не могут": интервью с братом узника Кремля".

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

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