Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Три группы людей: Пристайко рассказал о новом обмене пленными

12 октября, 12:50

Сейчас процесс обмена находится на решающем этапе

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный ранее обмен удерживаемых лиц с Россией будет включать три группы людей. Об этом пишет Радио.Свобода.

"Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", – сказал министр.

Комментируя то, что недавно на неподконтрольной Украине части Донбасса выносили ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, Пристайко сказал: "Это является необходимой частью процесса".

Реклама

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Родные на очередность обмена влиять не могут": интервью с братом узника Кремля".

В тренде
Будет свежо и мокро: синоптик рассказала о погоде в пятницу

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Донбасс обмен пленными Пристайко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео
Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видеоПолитика
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на Донбассе
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на ДонбассеПолитика
Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видео
Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видеоДругие новости
В Киеве на краже целой пачки носков задержали пьяную женщину
В Киеве на краже целой пачки носков задержали пьяную женщинуПроисшествия
Пресс-марафон Зеленского: полное видео
Пресс-марафон Зеленского: полное видеоПолитика
Лавров сделал новое циничное заявление об Украине
Лавров сделал новое циничное заявление об УкраинеПолитика

Новости партнеров

Loading...