Три онлайн-карты проблемных новостроек Киева

Три онлайн-сервиса, которые помогут найти надежную новостройку в море сомнительных проектов, начиная от самого удобного

Как проверить законность жилого комплекса, не оставив всю зарплату в юридической конторе? Мы подобрали три онлайн-сервиса, которые помогут найти надежную новостройку в море сомнительных проектов, и расположили их начиная от самого удобного.

Bild.ua – больше чем онлайн-карта

Новый сайт появился на просторах интернета в сентябре. Пользоваться "Билдом" действительно несложно: это привычный нам поисковик квартир в новостройках, на котором собраны все новостройки Украины.

Главная фишка — индекс надежности, который присвоен каждому жилому комплексу. Индекс — это оценка, которую получила новостройка от команды экспертов, изучивших документы проекта и историю застройщика, а именно:

соблюдение закона о градостроительной деятельности;

разрешительные документы на строительство и реестры запретов;

технические условия на подключение к коммуникациям;

ответственность застройщика перед инвестором по договору инвестирования;

репутацию застройщика и его проекты.

Индекс надежности может быть высоким — тогда рядом стоит зеленый щит, или низким — такие проекты отмечены красным. Новостройки можно отсортировать по надежности.

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Убедиться, что индекс рассчитан честно и никем не проплачен, очень просто — нужно заказать детальный отчет. В нем подробно расписано, сколько баллов и за что присудили специалисты новостройкам, а в подтверждение приложены все скан-копии документов.

Центр мониторинга застройки города Киева

Центр мониторинга относится к городским проектам и финансируется из городского бюджета. К сожалению, это заметно — сайт часто подвисает, навигация неудобная, а карта Киева на нем выглядит как будто после ядерного апокалипсиса. Целый год сайт был недоступен "по техническим причинам", осенью наконец заработал. Незаконные новостройки отмечены на карте красным цветом, законные — зеленым. Кликнув на точку на карте, можно узнать краткую информацию о проекте: адрес, права землепользования, градостроительные условия и разрешительные документы на строительство.

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Преимущество сайта Центра мониторинга в том, что здесь можно найти официальную информацию о новостройках, а также номера и даты договоров и актов. Недостаток — можно проверить только объекты самовольного строительства, но не репутацию застройщика.

Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам

Это общественная организация, которая была создана в 2009 году. Ее члены декларируют, что главная цель — защита инвесторов. На сайте можно найти информацию о застройщиках и увидеть на онлайн-карте все новостройки Украины. Те, которые возводятся без нарушений, отмечены синим, а проблемные — красным. Кликнув на значок конкретного ЖК, пользователь переходит на его карточку, где указаны краткие данные о проекте, документация и суть проблемы, если она есть.

Минус сервиса — в том, что его создатели не раскрывают рисков, а предлагают заказать консультацию экспертов. Устная консультация стоит от 500 грн, а подготовка письменного юридического вывода по одному проекту обойдется в 6000 грн.

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