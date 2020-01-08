Катастрофы с украинскими самолетами: почему разбивались лайнеры

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Катастрофа украинского авиалайнера Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", в которой 8 января погибли 176 пассажиров и членов экипажа, стало крупнейшей по числу жертв авиакатастрофой за всю историю независимости Украины. В каких еще авариях мы теряли самолеты и людей – и по каким причинам, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Турция, 2003

Фото: Википедия

26 мая 2003 года в 30 километрах от города Трабзон и в 3,5 км восточнее города Мачка (Турция) в 4:45 по местному времени потерпел аварию при заходе на посадку украинский самолет Як-42Д компании "Украинские Средиземноморские авиалинии". В результате авиакатастрофы погибло 75 человек: 62 испанских военнослужащих, которые проходили службу в составе Международных сил содействия безопасности в Афганистане, и 13 членов экипажа.

Как писали журналисты Deutsche Welle, первоначальной версией катастрофы называли плохую погоду и сбои в работе наземных служб аэропорта Трабзон, на который пытался сесть ЯК-42. Другая версия перекладывала ответственность на украинский экипаж: якобы пилоты были пьяны или находились в полусонном состоянии из-за усталости, но позднее тоже была отвергнута. Вместе с тем, комиссия обратила внимание на странное поведение экипажа: во время первой попытки приземлиться в Трабзоне самолет не смог зайти на посадку с нужной стороны. Кроме того, аппарат приблизился к земле на слишком высокой скорости.

В свою очередь, МИД Украины заявил, что бросать тень на украинских пилотов самолета Як-42 преждевременно. Во-первых, борт пилотировали профессионалы высокого класса: за штурвалом находился пилот Владимир Куценко, который налетал 7 280 часов, из них на Як-42 – 2 418 часов. Его сменщик, Николай Сытник, налетал еще больше – 19 350 часов, из них на Як-42 – 1 527 часов. Во-вторых, аэропорт в Трабзоне, где должен был сесть Як-42, не был оборудован радиолокатором. То есть диспетчер не видел самолета и ориентировался лишь на слова экипажа.

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В результате расследования, которое длилось свыше двух лет при участии экспертов из Турции, России, Украины и Испании, усталость экипажа, который к моменту крушения находился в полете без отдыха 23 часа, была названа в числе 14 других причин, включая недостаток горючего.

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"Причиной катастрофы является столкновение самолета с землей в управляемом полете, вызванное потерей экипажем понимания текущей ситуации, нарушением требований, установленных РЛЭ самолета и схемой захода на посадку, выполнением неточного захода на посадку, неправильным использованием автоматизированных систем управления полетом, отсутствием должного уровня подготовки и снижением ниже установленной высоты снижения для данного района", – писал сайт Air Disaster.

Погибшему украинскому экипажу в городе Мачка в июле 2006-го был открыт памятник.

Греция, 1997

Фото: Википедия

17 декабря 1997 года в окрестностях Салоник потерпел катастрофу самолет Як-42 авиакомпании "Аэросвит", взятый в аренду у "Львовских авиалиний". В результате погибли 70 человек, включая пятерых детей. На борту были 30 украинцев, 34 грека, трое россиян, два поляка и один немец. Большинство пассажиров летели в Грецию отмечать Рождество.

Самолёт подлетал к Салоникам ночью, к тому же небо было затянуто облаками, но погодные условия позволяли зайти на посадку. К сожалению, экипаж сильно уклонился от схемы захода, даже не заметив этого. Диспетчер аэропорта предупредил экипаж о том, что борт прошел над аэропортом на слишком большой высоте, и дал добро на второй заход. Но пилоты потеряли пространственную ориентацию, – и почему-то не доложили об этом диспетчеру, а в самом аэропорту отсутствовал радиолокатор.

Так что диспетчер не сумел вовремя сориентироваться, что авиалайнер направляется не в сторону аэропорта, а на запад-юго-запад к горам. В 19:13 на высоте 1050 метров в 69—72 километрах юго-западнее аэропорта Як-42 врезался в склон горы Пенте-Пигадия.

Фото: Википедия

Согласно данным сайта Air Disaster, следствие назвало такие причины катастрофы:

экипаж неправильно выполнил схему захода на посадку и схему ухода на второй круг;

экипаж не использовал радионавигационные средства и оборудование самолёта для определения местоположения;

экипаж не доложил диспетчеру о потере ориентировки;

экипаж не был достаточно подготовлен и квалифицирован, из-за чего отсустсвовало нужное азаимодействие между членами экипажа, а командир не стал набирать высоту, когда за 30 секунд до столкновения с горой сработала система опасного сближения с землёй.

Что касается диспетчеров Салоникского аэропорта, то они обвинялись по нескольким пунктам, включая непредумышленное убийство и нарушение правил работы, и в результате были приговорены к пяти годам лишения свободы.

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Иран, 2002

Фото: Википедия

К сожалению, это уже вторая катастрофа украинского самолета в Иране: 23 декабря 2002 года Ан-140, принадлежащий компании "Аэромост-Харьков", разбился близ иранского города Исфаган. На борту было 42 пассажира и 6 членов экипажа, не выжил никто. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана, среди пассажиров были граждане Украины и России – по горькой иронии судьбы, специалисты, которые летели налаживать в Иране производство и испытания самолетов этой же марки, Ан-140. Погибшие пассажиры должны были присутствовать на первом показательном полете самолета, собранного в Исфагане.

"Полет в Исфахан был рабочим и одновременно праздничным: в канун Нового года в Иране должен был взлететь второй самолет, который собирали паритетно украинские и иранские специалисты (по контракту 1995 года предполагалось производство десятков Анов на общую сумму $4 млрд). На запуск IrAn-140 собралась серьезная делегация ХАЗа: директора департаментов, начальники управлений, главный технолог, инженеры, а также их коллеги с АНТК им. Антонова, ФЭДа, директор "ЮжгипроНИИавиапром", специалисты во главе с директором харьковской компании "ИнтерАМИ", – писал сайт "Сегодня" в специальном материале "В Харькове вспоминали иранское крушение".

По данным иранской стороны, в 19.20 по местному времени Ан-140 запросил посадку в аэропорту Исфахана, когда находился в 24 километрах от взлетно-посадочной полосы. Но через 15 минут связь с бортом прервалась, и он исчез с экранов радаров. Позднее все мировые новости сообщили: самолет врезался в гору высотой в 2000 метров в семи метрах от вершины.

Одной из причин аварии самолета Ан-140 в прессе назывался "человеческий фактор", поговаривали даже о теракте. На сайте Air Disaster причины описывались следующим образом:

"Экипаж не смог определить расстояние до аэропорта с помощью дальномерного оборудования, не доложил о возникших проблемах диспетчеру и продолжил заход на посадку, используя бортовую глобальную навигационную систему (GPS), что не предусмотрено руководством по летной эксплуатации".

Тогдашний заместитель директора Государственного департамента авиатранспорта Украины Юрий Кордянин, представлявший в комиссии по расследованию катастрофы украинскую сторону, в интервью газете "Факты" назвал главной причиной аварии самонадеянность пилотов.

"Километрах в 55-ти от посадочной полосы на панели управления Ан-140 отказал "дальномер" – прибор, определяющий расстояние до аэродрома. По схеме, предложенной иранским диспетчером, авиалайнер должен был, сделав большой полукруг с радиусом 12 миль (примерно 21 км), заходить на посадку со стороны горной гряды, расположенной в нескольких километрах от аэродрома. До Исфахана оставалось примерно десять минут лета – то есть времени на то, чтобы скорректировать ситуацию, хватало. Нужно было сообщить диспетчеру об отказе прибора и запросить посадку "с прямой" – то есть подлететь к полосе так близко, чтобы увидеть посадочные огни и, сделав маневр-восьмерку, благополучно приземлиться. Но для летчиков-испытателей отказ различных систем – привычное явление, с которым им приходится часто сталкиваться при испытаниях самолета новой модели. Поэтому пилоты понадеялись на свое мастерство и приняли решение садиться по первоначальному варианту", – рассказал чиновник.

Напомним, что авиакатастрофа Boeing-737 в Тегеране, которая произошла 8 января, стала 214-й аварией со времени полетов самолетов этой модели. В этих катастрофах погибло более 5300 людей:

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