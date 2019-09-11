Три заместителя Князева ушли в отставку по собственному желанию: подробности и новые назначения

Три заместителя главы Национальной полиции, а именно Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад ушли в отставку. Об этом в комментарии "Сегодня" сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, все три офицера подали рапорта об отставках по собственному желанию и эти рапорта подписаны.

"Они уволены из рядов Национальной полиции по собственному желанию, ушли в отставку. Сегодня глава национальной полиции назначил начальником главного следственного управления Максима Цуцкиридзе. Это вместо Невгада", – отметил Тракало.

По его словам, сегодня же, 11 сентября, будет и еще одно назначение.

"Сегодня в 15 часов ожидается представление первого заместителя Нацполиции, начальника криминальной полиции Евгения Коваля, который возглавлял до этого Департамент внутренней безопасности", – сказал Тракало

По информации "Сегодня", Максим Цуцкеридзе – стал одним из самых молодых заместителей главы Нацполиции. Ему 33 года, но имеет достаточный опыт работы.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил руководителей полиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях за ненадлежащую организацию работы полиции на местах.

Ранее Аваков заявлял, что пять лет назад уровень доверия к украинским правоохранителям был 5%, а сегодня он составляет 37%.

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