Трое иностранцев пытались незаконно попасть в ЕС через Украину

Иностранцы пытались попасть в Словакию и Польшу

Фото: Добрев.

Трое иностранцев пытались незаконно попасть в ЕС через Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg 2019-03-22T11:40:00+02:00 Украина Иностранцы пытались попасть в Словакию и Польшу

За сутки пограничники обнаружили трех иностранцев, которые в обход пунктов пропуска планировали добраться до Словакии и Польши. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Двух мужчин, которые оказались гражданами Турции и имели при себе заграничные паспорта, обнаружили близ села Оноковцы на Закарпатье. Для их перехвата и задержания вызвали группу реагирования.

На границе же с Польшей поймали мужчину, который заявил, что он гражданин Узбекистана. Его заметили местные жители, о чем сообщили пограничникам. При себе у него не было никаких документов.

В обоих случаях для привлечения к ответственности иностранцев доставили в пограничные подразделения.

Как мы писали ранее, иностранца, который находился в международном розыске, задержали украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте "Киев" в Международном аэропорту "Борисполь".

Несколькими днями ранее, попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии, который прибыл рейсом из Стамбула. Во время мероприятий пограничного контроля через неподтверждение цели пребывания иностранцу было отказано в пропуске через государственную границу. Однако такой ход дел не входил в планы 25-летнего мужчины. Чтобы решить вопрос о пересмотре решения об отказе, иностранец попытался "договориться" и предложил пограничнику КПП взятку в 3 тысячи долларов, за что и был задержан.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трое иностранцев пытались незаконно попасть в ЕС через Украину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.