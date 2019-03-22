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Трое иностранцев пытались незаконно попасть в ЕС через Украину

Сегодня, 11:40

Иностранцы пытались попасть в Словакию и Польшу

Фото: Добрев
Фото: Добрев.
Трое иностранцев пытались незаконно попасть в ЕС через Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg Украина Иностранцы пытались попасть в Словакию и Польшу

За сутки пограничники обнаружили трех иностранцев, которые в обход пунктов пропуска планировали добраться до Словакии и Польши. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Двух мужчин, которые оказались гражданами Турции и имели при себе заграничные паспорта, обнаружили близ села Оноковцы на Закарпатье. Для их перехвата и задержания вызвали группу реагирования.

На границе же с Польшей поймали мужчину, который заявил, что он гражданин Узбекистана. Его заметили местные жители, о чем сообщили пограничникам. При себе у него не было никаких документов.

В обоих случаях для привлечения к ответственности иностранцев доставили в пограничные подразделения.

Как мы писали ранее, иностранца, который находился в международном розыске, задержали украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте "Киев" в Международном аэропорту "Борисполь".

Несколькими днями ранее, попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии, который прибыл рейсом из Стамбула. Во время мероприятий пограничного контроля через неподтверждение цели пребывания иностранцу было отказано в пропуске через государственную границу. Однако такой ход дел не входил в планы 25-летнего мужчины. Чтобы решить вопрос о пересмотре решения об отказе, иностранец попытался "договориться" и предложил пограничнику КПП взятку в 3 тысячи долларов, за что и был задержан. 

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Тег пограничники, задержание, иностранцы

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УНН

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