Трое иностранцев пытались незаконно попасть в ЕС через Украину
Иностранцы пытались попасть в Словакию и Польшу
За сутки пограничники обнаружили трех иностранцев, которые в обход пунктов пропуска планировали добраться до Словакии и Польши. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Двух мужчин, которые оказались гражданами Турции и имели при себе заграничные паспорта, обнаружили близ села Оноковцы на Закарпатье. Для их перехвата и задержания вызвали группу реагирования.
На границе же с Польшей поймали мужчину, который заявил, что он гражданин Узбекистана. Его заметили местные жители, о чем сообщили пограничникам. При себе у него не было никаких документов.
В обоих случаях для привлечения к ответственности иностранцев доставили в пограничные подразделения.
Как мы писали ранее, иностранца, который находился в международном розыске, задержали украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте "Киев" в Международном аэропорту "Борисполь".
Несколькими днями ранее, попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии, который прибыл рейсом из Стамбула. Во время мероприятий пограничного контроля через неподтверждение цели пребывания иностранцу было отказано в пропуске через государственную границу. Однако такой ход дел не входил в планы 25-летнего мужчины. Чтобы решить вопрос о пересмотре решения об отказе, иностранец попытался "договориться" и предложил пограничнику КПП взятку в 3 тысячи долларов, за что и был задержан.
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