Троллинг 80 уровня: сайты вакансий в России опубликовали потери боевиков "Л/ДНР" за месяц

Сегодня, 06:50

Желающие повоевать на Донбассе и влегкую срубить деньжат теперь должны хорошенько подумать

Фото: vlada.io
Фото: vlada.io

В России один из модераторов крупнейших групп по поиску работы в соцсети "Вконтакте" перевел с украинского и опубликовал месячный итог работы ВСУ с указанием числа уничтоженных и раненных боевиков т.наз. "Л/ДНР".

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Эти сообщения появились на сайтах по поиску работы в крупнейших городах РФ – Москве и Питере, Новосибирске и Ростове-на-Дону, Перми и Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Красноярске и Волгограде.

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По его словам, это был троллинг 80-го уровня и хороший месседж для раздумий прежде чем подписать контракт и оправиться на войну в Украине, где очень высоки шансы влиться в ряды "200-й бригады" и удобрить наш чернозем.

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Напомним, сайт "Сегодня" со ссылкой на "Штирлица" сообщал, что ВСУ за октябрь-2018 уничтожили более 70 боевиков и около 130 оккупантов получили ранения.

Ранее "Штирлиц" публиковал данные потерь противника за сентябрь. Оказалось, что за месяц уничтожен 71 и ранены 143 оккупанта. Кроме того, большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочаровались в идеях т.н. "русского мира" и "Новороссии" и массово увольняются из подразделений российско-террористических войск, добавил он.

Также сообщалось о смерти российского наемника Анатолия Чагина (позывной "Док"), который служил в военной разведке, а потом решил попытать счастья "на стороне". Он воевал на Донбассе, а погиб в Сирии, сражаясь за диктатора Башара Асада.
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Источник:

"Сегодня"

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