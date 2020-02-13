Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

Тропическая жара в Украине станет нормой: синоптик удивила прогнозом на лето

13 февраля, 13:21

Смена климата скажется на здоровье и самочувствии людей и может привести к гибели насекомых

/ Фото: Flickr

В 30-ых годах XXI века нынешней аномально теплой зимой в Украине уже будет никого не удивить – это войдет в норму.

Об этом в интервью изданию "Буквы" заявила руководительница Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

"Где-то каждая вторая зима такой будет. Ну и не стоит забывать, что потепление касается всего года. Летом в Украине будет больше дней с температурой выше 30 градусов, больше ночей с температурой выше 20 – так называемых тропических ночей", – утверждает она.

По словам эксперта, сами периоды, когда температура не будет падать ниже 20 градусов, станут длиннее, что также скажется на здоровье и самочувствии людей.

Реклама

В то же время, она отмечает климатические изменения, которые может заметить и каждый украинец. Но в этом есть как позитив, так и негатив.

"Например, в Киеве становится возможным виноделие. Не промышленное пока, местное ... Абрикосы уже достаточно давно и на севере Украины плодоносят. Когда-то даже грецкому ореху в наших широтах было тяжело – а сейчас нормально", – отмечает Краковская.

Однако в то же самое время, из-за теплых зим насекомые-вредители могут не вымерзать, а опылители активизироваться уже после отцветания растений.

В тренде
Зима отступает: синоптики дали "теплый" прогноз на 13 февраля (карта)

"Потом в Европе выходят исследования, что насекомых, если мерить по массе, стало меньше на 75%. То, что мы сейчас в шестом периоде массового вымирания живого мира – это уже однозначно", – констатирует она.

Другим последствием глобального потепления Светлана Краковская называет более высокое образование туч.

"Если раньше тучи на высоте в 17-18 километров бывали раз на 10 лет, то сейчас каждое лето по нескольку раз так бывает. Из-за чего, например, град выпадает огромный", – добавила она.

Напомним, что из-за отсутствия снега, а также слабых и непродолжительных морозов украинские эксперты прогнозируют резкое подорожание хлеба в стране. В то же время, предсказывают рекордный урожай других культур.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода экология климат глобальное потепление аномальная жара

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионный возраст для украинок снова повышается
Пенсионный возраст для украинок снова повышаетсяЭкономика
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видео
Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видеоПолитика
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Не только Польша: украинские заробитчане переориентируются на другую страну
Не только Польша: украинские заробитчане переориентируются на другую странуЭкономика
В топлес-клубах Кривого Рога устроили гнезда разврата (фото)
В топлес-клубах Кривого Рога устроили гнезда разврата (фото)Днепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...