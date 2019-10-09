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Труба подвел итоги первого года работы Госбюро расследований: подробности

9 октября, 13:28

По словам Трубы, около 2 тысяч дел уже направлены в суд и по почти 500 делам суд вынес обвинительные приговоры

Роман Труба

Роман Труба / Фото: Сегодня

Государственное бюро расследований, которому разрешили проводить самостоятельную "прослушку", осуществляет расследование почти 12 тысяч уголовных производствах. Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Скоро будет год как ГБР начало свои первые уголовные производства. На сегодняшний день мы осуществляем расследование по почти 12 тысячам уголовных производств", – отметил он.

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По словам Трубы, около 2 тысяч дел уже направлены в суд и по почти 500 делам суд вынес обвинительные приговоры.

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Фото: А. Бойко, "Сегодня"

Ранее Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" (№ 1009), которым Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований разрешено самостоятельно осуществлять "прослушку". Пока негласные следственные действия осуществляются только через Службу безопасности Украины.

Напомним, Верховная Рада также направила в Конституционный суд законопроект № 1014 о закреплении в Конституции полномочий президента Украины в вопросе назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

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расследование труба ГБР

Источник: УНИАН

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