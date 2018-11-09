Трудности осеннего призыва и сокращение бюджетного дефицита: цифры недели

Общество

644,6 тыс. наемных лиц официально трудоустроено в октябре, что в два раза больше, чем в августе 2018 года – работодатели продолжают массово регистрировать наемных работников после принятия правительством распоряжение №649-р "О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения". В сентябре этого года работодатели официально оформили труд почти 490 тыс. лиц.

3086 грн в месяц среднестатистический украинец сейчас тратит на продукты. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Увеличили на 20,6% с начала 2018 года страховые компании, которые являются членами Моторного (транспортного) страхового бюро, сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) – до 3,322 млрд грн. За период с января по сентябрь количество договоров ОСАГО увеличилось на 4,4% – до 5,859 млн. С использованием европотокола выплачено 244 млн грн. Общий объем выплаченных возмещений по внутренним договорам страхования составляет 1,557 млрд грн, что на на 12,7% в превышает показатели аналогичного периода 2017 года.В то же время, на 0,9% сократилось число урегулированных требований по страховым выплатам – до 98,422 тыс.

50 млн евро соглашение о выделении такой суммы подписали Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани. Деньги выделены для Программы Евросоюза по поддержке востока Украины. Она поможет внутренне перемещенным лицам, университетам, которые выехали на подконтрольную властям Украины территорию, и предпринимателям.

400 млн грн выделит в 2019 году правительство на "теплые кредиты". Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

23 424 человека по состоянию на 5 ноября не явились на призывные участки в Киеве, сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата Сергей Клявлин. Явка составляет 8%. "По состоянию на 5 ноября 2018 года, в соответствие с планом, мы призвали в ряды Вооруженных сил Украины 39,5%. Хотел бы обратить внимание, что явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки районных призывных комиссий, крайне низкая. Эта цифра составляет 8%. То есть жители города Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их разыскиваем с помощью органов Национальной полиции и уже потом доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к срочной военной службе", – сказал Клявлин. Он указал на низкое качество работы руководителей предприятий по этому вопросу.

Выплатить по 11 тыс. евро Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинскую власть виновной в погроме ромского поселения в Одесской области в 2002 году и обязал каждому из 12 пострадавших выплатить компенсацию.

170 народных депутатов получают компенсацию на аренду жилья в Киеве, из них 120 задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 владеют жильем в столице или элитном пригороде. Об этом говорится в сюжете программы "Наши гроши". По закону, который парламентарии приняли сами для себя, те из них, кто не владеет жильем в столице и 30 км вокруг, имеют право на компенсацию из денег налогоплательщиков. Ежемесячно им начисляют по 20 тыс. грн за аренду квартиры или номера в гостинице "Киев".

1,8 млрд евро граждане Украины потратили 2017 году в Польше. По данным Главного статистического управления страны, в 2017 году иностранцы оставили в Польше 9,65 млрд евро, что на 6% больше, чем прошлом году.

1 835 незаконных рекламных средств демонтировані в столице в течение октября, в том числе 959 единиц демонтировали сами их владельцы. До конца года киевские власти планируют оставить не более 4390 наземных рекламных средств из около 6 тысяч существующих в настоящее время.

18 новых фильмов уже выпущено в Украине в 2018 году, еще 72 фильма находятся в процессе создания.

663,7 млн грн Кабинет министров перераспределил на обеспечение лечения почечной недостаточности методом гемодиализа. Кроме того, он направил 178 млн грн на обеспечение инсулинами пациентов с диабетом.Всего Кабмин перераспределил около 1,5 млрд грн.

Около 500 млн грн Кабинет министров направит на погашение задолженности по заработной плате перед работниками государственных шахт, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Выросли на 89% продажи автомобилей с электродвигателями в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4214 штук, сообщила ассоциация "Укравтопром". Удовлетворение спроса происходило в основном за счет импорта бывших в эксплуатации машин, доля которых в первичных регистрациях составила 85%.

Не менее 35% песен в эфире радиостанций теперь должно звучать на украинском языке. Также в течение суток объем ведения передач на государственном языке не должен быть меньше 60%.

Вырос на 23,9% за первые 9 месяцев 2018 пассажиропоток через аэропорты Украины и составил 15,6 млн человек. Произошел существенный рост количества обслуженных пассажиров в ряде аэропортов: Киев (Жуляны) – на 57,3%, Львов – на 46,6%, Запорожье – на 19%, Одесса – на 19,3% Харьков – на 18,1%, Борисполь – на 17,6% .

Около 12 тысяч должников по выплате алиментов фактически находятся в розыске, информируют в Министерстве юстиции. На сегодняшний день взыскано 5,3 млн грн в виде штрафов от должников по алиментам.

Собранные доказательства подтверждают основную версию следствия о том, что детонация боеприпасов на арсенале Министерства обороны вблизи г.Ичня Черниговской области в октябре текущего года произошла в результате диверсии, сообщает военная прокуратура Центрального региона.

189 тонн гуманитарной помощи от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста направлены на временно оккупированную территорию Донбасса.

Почти 1,4 тыс. украинцев погибли с начала года во время пожаров, еще около 1,2 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Экономика

С дефицитом 4,8 млрд грн выполнен государственный бюджет за январь-октябрь 2018 при утвержденном в законе о госбюджете предельном его уровне 80,6 млрд грн, сообщило Министерство финансов. По итогам 9 месяцев о дефицит был 7,3 млрд грн. Минфин указывает, что успешные переговоры с МВФ способствовали выходу Украины на международные рынки капиталов, что позволило увеличить внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета по итогам 10 месяцев.

3,2 млрд грн в январе-октябре Государственная фискальная служба направила на реконструкцию дорог. Наибольшие суммы направили: Одесская таможня – 1 млрдгрн, Запорожская – 355,3 млн, Киевская городская таможня – 248,6 млн. Эксперимент по финансовому обеспечению реконструкции и текущего ремонта автомобильных дорог за счет сверхплановых доходов таможни продолжается с сентября 2015 года.

На 6,6% меньше Украина по итогам января-октября в годовом выражении экспортировала сыров- 6,9 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт составил 25,7 млн долл., что на 2% меньше.В то же время импорт сыров составил 10,7 тыс. тонн, что на 38,5% превышает показатель за аналогичный прошлогодний период. В денежном выражении импорт возрос на 46,2% – до 52 млн долл.

К четырем банкам применил меры воздействия НБУ по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в октябре 2018 года. Банк "Центр" оштрафован на 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно идентификации клиентов. Еще три банка – "Юнекс", "Идея" и Альтбанк получили письменные предупреждения.

Увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в октябре объем торгов на фондовой бирже ПФТС – до 9 828,14 млн грн. С начала года стоимость контрактов с ценными бумагами на ПФТС составила 92 265,43 млн гривен, что на 68% больше аналогичного периода прошлого года. По состоянию на конец октября к торгам на фондовой бирже ПФТС были допущены 558 ценных бумаг.

Выросло на 1 тыс. до 5 тыс. количество налогоплательщиков, которые заявили о возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) в 2018 году, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов.

Выросла на 21% двусторонняя торговля товарами между Украиной и Китаем за январь-август по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 5,8 млрд долл., сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив. При этом Украина предложила Китаю начать консультации об создании зоны свободной торговли (ЗСТ)

496,4 млн штук на общую сумму 34,216 млрд грн утилизировано за январь – сентябрь Национальным банком не пригодных к обращению банкнот. Это меньше, чем за соответствующий период 2017 по количеству на 18,4% и по сумме на 8,5%.

Планирует потратить около 100 млн грн международный аэропорт "Борисполь" на расконсервацию терминала F и подготовку его к возобновлению работы. Терминал будет открыт для регулярной эксплуатации с начала весеннего сезона авиационной навигации, то есть в конце марта 2019 года. Планируется, что в среднем терминал будет обслуживать 12 рейсов в день.

Выросли на 0,6% за октябрь международные резервы Украины – до 16 млрд 737 млн долл. В октябре чистая покупка валюты Национальным банком составила 198,5 млн долл.

Выросли на 10% в годовом выражении в октябре продажи в Украине новых коммерческих автомобилей. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром". За месяц первую регистрацию прошли 1105 новых коммерческих автомобилей. Наибольшим спросом в этом сегменте автомобильного рынка имели автомобили марки Renault, октябрьская реализация которых в Украине составляла 163 машины (рост на 9%).

Продажа активов 20 банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов, состоялась в течение прошлой недели – на общую сумму 133,1 млн грн. На текущей неделе Фонд планировал продать активы ликвидируемых банков на общую сумму 8,28 млрд грн, но торги с лотом в 6 млрд грн не состоялись из-за технического сбоя.

На площади 7 млн га по состоянию на 5 ноября украинские аграрии посеяли озимых зерновых (98% от плана). В том числе посеяно озимой пшеницы – 6,0 млн га (98%); ржи – 117 тыс. га (80%). На эту же дату аграрии собрали 60,7 млн тонн зерна с площади 13,7 млн га (92%) при урожайности 44,3 ц/га.

Большинство жалоб, полученных Советом бизнес-омбудсмена в третьем квартале 2018 года, касаются действий налоговых органов и прокуратуры – соответственно 47,7% и 9% всего количества. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета. В то же время он отметил существенное уменьшение количества жалоб по налоговым вопросам по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным кварталом 2017 года – на 42%, тогда как жалобы на прокуратуру, наоборот, выросли на 12% и 56% соответственно.

608,63 млн грн и 21,48 млн долл. привлекло в государственный бюджет Министерство финансов 6 ноября на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91 день под 19% годовых, а 147 дней, 238 дней и 364 дня под 18,5% годовых.Средства в долларах привлечены на 434 дня под 7,5% годовых.

4050 млн грн дохода по состоянию 65 ноября принесли в бюджет продажи объектов "малой" приватизации через электронные аукционы ProZorro. Доход получен в результате проведения 263 успешных аукционов, в которых соревновались 563 участника. Фонд государственного имущества ожидает поступления от продажи объектов малой приватизации в 1,5-1,7 млрдгрн в 2018 году.

Увеличилась на 6,3% в октябре по сравнению с сентябрем средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, до 323,4 долл. за 1 тыс. куб. м. Цена в октябре является максимальной с февраля 2015 года, когда импорт осуществлялся по 328,6 долл.

Продлил еще на 1 год Фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидацию пяти банков: Еврогазбанк, Уникомбанк, Терра Банк, Прайм-Банк и "Демарк".

521 аграрную расписку на общую сумму 3,3 млрд грн оформили украинские аграрии за 10 месяцев текущего года, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Увеличился до 17,194 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 ноября. За сутки в ПХГ было закачано 7,13 млн куб. м газа, а отобрано 0,62 млн куб. м.

Выделить земельные участки приняло решение правительство на территории зоны отчуждения ЧАЭС под строительство объектов ветряной энергетики. Решение касается разрешения на разработку проекта землеустройства на нескольких участках в Иванковском районе Киевской области общей площадью 7 га.

16 раз Национальный банк в октябре предоставил правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере. Всего за 10 месяцев 2018 года НБУ предоставлял 128 раз доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. В 2017 году такой доступ предоставляли 152 раза.

14,122 млн тонн зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 7 ноября, что на 0,6% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Вырос на 10% экспорт товаров из Украины за январь-октябрь – до 38,793 млрд долларов, импорт – на 16% до 46,388 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за 10 месяцев составляет 7,595 млрд долларов.

Мир

Польша будет запрещать въезд в страну иностранцам, которые не имеют ряда прививок. Министерство здравоохранения Польши работает над соответствующим законопроектом.

В будущем будет введен налог на роботов об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он считает, что эта мера поможет сохранить людям рабочие места.

5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Они направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль. Санкции распространяются также и на предприятия, которые будут продолжать торговлю с Ираном. В случае продолжения ведения бизнеса с иранскими предприятиями компании рискуют оказаться вне финансовой системы США.

Достиг 4 млрд долл. объем штрафов, наложенных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США на компании в прошлом финансовом году. Совокупная сумма штрафов за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября, увеличилась по сравнению с 3,79 млрд долл. за предыдущий фингод, а общее число возбужденных комиссией дел выросло до 490 с 446. Самым крупным штрафом за минувший период стало взыскание с бразильской Petrobras853 млн долл. по делу о коррупции.

Работу 115 подозрительных аккаунтов заблокировал Facebook накануне выборов в конгресс США. Заблокировано 30 аккаунтов сети Facebook и 85 учетных записей Instagram, которые, как предполагается, используются для "скоординированного недостойного поведения".

Президент Беларуси отказался от идеи размещения на территории своей страны российской военной базы. "Беларусь находится в военном союзе с Россией, однако не планирует размещать на своей территории иностранную военную базу", – заявил Александр Лукашенко.

11 ноября в Париже не будет анонсированной ранее полноформатной встречи президентов США и РФ. Она может состояться в кулуарах саммита G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

На 10 декабря запланировано Официальное открытие тестового высокоскоростного тоннеля в Лос-Анджелесе, который строит компания бизнесмена Илона Маска. Строительство началось более года назад. Тоннель имеет длину 3,2 км. По нему будут передвигаться электроплатформы с автопилотом, которые способны перевозить 8-16 пассажиров или один легковой автомобиль, со скоростью до 250 км/ч.

Самым высокооплачиваемым футболистом в мире по версии исследовательского центра CIES FootballObservatory признан нападающий сборной Франции и игрок футбольного клуба "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в 216,5 млн евро. Вторым в рейтинге стал нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн – 197,3 млн евро. Третий – нападающий из парижского "ПСЖ" Неймар – стоит 197 млн. В топ-5 также входят Мохамед Салах ("Ливерпуль", 173 млн) и Филипе Коутиньо ("Барселона", 171,3 млн).

6 ноября прошли промежуточные выборы в верхнюю и нижнюю палаты конгресса США (Сенат и Палата представителей соответственно), а также выборы губернаторов в отдельных штатах. Всего были переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий. Демократическая партия получила большинство мест в нижней палате конгресса, а республиканцы сохранили большинство в Сенате.

Ккаждое десятое домохозяйство в США состоящее из граждан в возрасте более 60 лет, получает от государства помощь по программе Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, известная как "продовольственные талоны"). В год правительство США тратит на SNAP и другие программы продовольственной помощи около 70 млрд долл. Право на получение талонов на питание имеют семьи с годовым доходом менее 26 тыс. долл. в расчете на трех человек. По данным министерства сельского хозяйства США, число американцев, испытывавших проблемы с доступом к продовольствию, в 2017 году составляло 40 млн человек.

Эстония намерена восстановить свой торговый флот и довести за предстоящие семь лет его численность до 300 крупных торговых судов путем предоставления судам права флага, изменения законов о судовом регистре и налогах. Последнее судно под флагом Эстонии было исключено из регистра государства в 2014 году.

Около 200 млн евро бюджетных средств ежегодно тратится в Греции на зарплату 10 тысяч священников и вспомогательного персонала церквей. Сейчас премьер-министр страны предстоятель Греческой православной церкви достигли предварительного соглашения об отмене этой системы.

42 страны уже подтвердили свое участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019", который будет проходить в Тель-Авиве в мае будущего года.

Сократилось на 1,7% количество иностранных туристов, въехавших в Украину в январе-июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6,22 млн человек, сообщило Минэкономразвития. Лидерами въездного туризма в первом полугодии 2018 года традиционно остаются пограничные страны: Молдова – 1 млн 949,6 тыс., Беларусь – 1 млн 64,5 тыс., Россия – 645,3 тыс., Польша – 532,4 тыс., Венгрия – 447,4 тыс., Румыния – 354,8 тыс. и Словакия – 151,8 тыс.

Заходы 20 судов-нарушителей зафиксированы в октябре в порты оккупированного Крыма (информация предоставляется по судам, на которых работает Automatic Identification System), сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. 19 судов были под флагом Россия и одно – под флагом Сирии.

На 24 года польская компания PGNiG подписала с американской Cheniere контракт на поставки сжиженного природного газа. Польша получит 0,73 млрд куб. м газа в 2019-2022 гг. и еще 39 млрд куб. м в период с 2023-2042 гг. В прошлом году потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м, при этом собственная добыча – около 4 млрд куб. м. Почти 70% импортного газа в 2017 г. Польше поставил "Газпром".

К 12 ноября Великобритания готовится представить новый проект соглашения по выходу из ЕС. Соглашение в дальнейшем должны будут одобрить лидеры ЕС. Сроки реализации процедуры Brexit истекают 29 марта 2019 года, однако ЕС и Великобритания пока не смогли прийти к соглашению об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.