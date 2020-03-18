Трудности украинского карантина: почему пенсионеры отказываются сидеть дома

Психотерапевт объяснил, почему старшему поколению так сложно соблюдать карантин и как это исправить

Отобрали льготы, чтобы сидели дома. В Черновцах местные депутаты временно отменили льготы на проезд в общественном транспорте, чтобы пенсионеры поменьше выходили из дома. Ведь именно они особенно уязвимы для коронавируса. Заслуженную скидку на проезд пенсионерам вернут, как только коронавирус отступит. Но удержит ли это дома старшее поколение?

То, что коронавирус является наиболее опасным именно для пожилых людей, украинских бабушек и дедушек не пугает. В Дрогобыче в магазин мобильной связи выстроилась очередь пенсионеров. А во Львове толпа возле отделения "Ощадбанка" – стремится заплатить квартплату. Хотя накануне власть успокаивала – спешить некуда, пеню начислять не будут. На киевских улицах пожилых людей тоже меньше не стало. Ограничивать себя в передвижении не собираются.

"Надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом. А чего дома сидеть?", – говорят они.

А еще:

"Ну и что, что карантин. Дела тоже есть, кроме карантина".

В чем причина неусидчивости украинских пенсионеров? Психотерапевт Алексей Шевцов объясняет, что старшее поколение все еще руководствуется советским принципом "должен":

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

"Вы должны работать, вы должны содержать семью, у вас там дети, у вас там внуки".

А поход в аптеку, магазин или обычная прогулка заменяют работу. Поэтому специалист советует поговорить с родителями. Для этого нужно выбрать комфортный момент. Чаепитие – то, что нужно. В разговоре – главное мотивировать.

"Сейчас карантин, он же связан со здоровьем. Поэтому я забочусь о тебе. Ты же мне веришь, я забочусь о тебе, чтобы ты не заболел, чтобы ты не заболела. Поэтому сиди дома, я тебя прошу", – подсказывает тактику психотерапевт.

Следует убедить пенсионеров, что их здоровье важно для всей семьи. Можно напомнить о былом хобби: плетение, вышивание, рисование. Или попросить посидеть с внуками. Или, наконец, помочь пожилым овладеть интернетом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевляне вместо карантина устроили каникулы и гуляют в парках. Жители Голосеевского района сообщают, что в парке им. Рыльского по-прежнему работает канатный парк, продают кофе. А на Борщаговке жители активно обсуждают предложение организоваться на досуг с шашлыками.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама