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Труханов: Мы сделали все, чтобы защитить одесситов от простоя Delfi

18 июля, 18:18

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Основная задача - поставить судно на киль для дальнейшей буксировки

С самого утра в Одессе продолжаются подготовительные работы по подъему затонувшего танкера Delfi. Работы проводят спасатели и водолазы городской водолазной службы.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет "РБК -Украина".

Танкер Delfi

Танкер Delfi / Фото: пресс-служба

По его словам, основная задача – поставить судно на киль для дальнейшей буксировки.

По состоянию на 15:00 работы приостановлены подрядчиком, так как не выдержал трос одного из буксиров.

В работах задействованы несколько единиц техники и 12 специалистов профильных городских служб.

"С самого начала мы обеспечивали постоянный мониторинг вокруг этого танкера. И чем раньше была бы реакция со стороны ответственных лиц, тем проще была б организация процесса эвакуации судна", – заявил мэр Одессы.

По словам Труханова, мэрия сделала все для того, чтобы обезопасить одесситов и гостей города от последствий простоя судна.

"И сегодня мы, как никто заинтересованы в том, чтобы это судно покинуло одесский берег и силами наших специалистов помогаем проводить все необходимые работы", – подчеркнул Труханов.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у побережья Одессы 22 ноября 2019 года в районе одного из городских пляжей. С первых дней происшествия городская мэрия обеспечила все меры безопасности, в том числе, экологическую. Также во время крушения танкера одесские водолазы спасли троих членов экипажа.

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Одесса танкер Геннадий Труханов

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