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Труханов: новый аэропорт – один из самых масштабных проектов за всю историю Одессы

3 июля, 15:58

Официально

Сейчас ведутся монтаж и пусконаладочные работы сопутствующего оборудования

Международный аэропорт "Одесса" – один из крупнейших аэродромов Украины. Еще несколько лет назад он находился в полном упадке, а работы по созданию современного, безопасного, полнофункционального аэродромного комплекса начались лишь в 2017 году.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов. / Фото: пресс-служба

"Международный аэропорт "Одесса" – это пример комплексной работы и эффективного взаимодействия государственной и местной власти. Перед нами стояла задача построить не просто современный комплекс, а сделать его максимально комфортным для пассажиров", – сказал мэр Одессы.

По его словам, сегодня готовность объекта по основным строительным объемам выполнена на 100%, построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 2800 метров, построены перроны для стоянки 8 самолетов, установлено самое современное светосигнальное оборудование и оборудование, обеспечивающее навигацию в районе аэропорта и взлет-посадку воздушных судов (всепогодный аэропорт).

Сейчас ведутся монтаж и пусконаладочные работы сопутствующего оборудования, заканчивается строительство ливневой канализации и насосной станции.

"Мэрия и дальше будет поддерживать развитие аэропорта как основных воздушных ворот южного региона Украины. Мы сосредоточимся на реализации совместных программ аэропорта с городским комитетом по туризму по стимулированию индивидуального группового туризма из стран ЕС, Ближнего Востока, Кавказа, Средней Азии в наш регион", – заявил Труханов.

В сентябре-октябре этого года новый аэродромный комплекс аэропорта "Одесса" будет готов принять первые самолеты и первых пассажиров. Примечательно, что Одесса – единственный город в Украине, который в условиях продолжающегося карантина расширил географию полетов.

"Перед нами стояла сложная амбициозная задача – создать в Одессе безопасный, комфортный, всепогодный, международный аэродромный комплекс. И мы с этой задачей справились. Сделав это с любовью к нашему городу, к жителям и гостям Одессы", – добавил Труханов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе активно ведется работа по реконструкции парка "Преображенский" и городского зоопарка.

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Одесса аэропорт Одесса Геннадий Труханов

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