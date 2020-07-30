Труханов о Доме Гоголя: будем бороться за наследие одесситов

Сегодня создана комиссия, которая сделает экспертные заключения по техническому состоянию Дома Гоголя

Городская власть ведет системную работу по сохранению культурного наследия Одессы с 2015 года. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе выездного совещания по судьбе Дома Гоголя, пишет "РБК-Украина".

Как отмечает Труханов, данное здание является памятником архитектуры, а также памятником истории Одессы местного значения, но на протяжении последних десятилетий находится в плачевном состоянии.

"Дом Гоголя находится в управлении ОСМД, созданного двумя собственниками, которые выкупили все квартиры во флигеле А. До сегодняшнего дня ОСМД не заключило охранный договор и не предпринимает никаких действий по восстановлению дома", – заявил Труханов.

По словам мэра, учитывая, что Дом Гоголя – это памятник архитектуры, этот документ является одним из обязательных.

Мэр также подчеркнул, что позиция руководства области в данном вопросе также непонятна, поскольку соответствующее областное управление до сих пор не подало исковое заявление в суд.

"У города есть два варианта – либо признать что мы бессильны, либо брать на себя ответственность заходить в такие дома и восстанавливать. Мы выбираем второй вариант: мы не отнимаем, а защищаем то, что принадлежит одесситам по праву", – сказал Одесской городской голова.

Мэр подчеркнул, что миллионный город не должен быть заложником ситуации, при которой кто-то за бесценок купил историческое здание и позволяет ему разрушаться. Сегодня создана комиссия, которая сделает свои экспертные заключения по техническому состоянию Дома Гоголя. На базе данных заключений мэрия будет принимать дальнейшие решения по сохранению памятника архитектуры.

"Я не боюсь судов или жалоб. Я боюсь однажды не увидеть Одессу прежней", – резюмировал Труханов.

Напомним, ранее Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы. По его словам, собственник большинства квартир в здании пытается через "черных" регистраторов закрепить свое частное право на знаменитую достопримечательность.

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