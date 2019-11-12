Труханов возмущен проектом Госбюджета 2020 года: Одесса его просто не вытянет

Фото: timer-odessa.

Об этом написал мэр города Геннадий Труханов на своей страничке в Facebook, сообщает "Tаймер".



В частности, мэр возмущен тем, что в проекте бюджета не предусмотрены деньги на ремонт Хаджибеевской дамбы. "Строительство новых городов в Одесском регионе, "Правительство в смартфоне" — перспективные и технологичные идеи. Но нам будет не до их реализации, если под Одессой, не дай Бог, прорвет Хаджибеевская дамба, на которую государство несколько десятков лет не может выделить деньги. И нам придется ликвидировать последствия настоящей техногенной катастрофы", — сетует Одесский городской голова.



Сожалеет мэр Одессы и о том, что до сих пор не решен вопрос о передаче в собственность города Одесской ТЭЦ: хотя предприятие и остается в государственной собственности, мэрия вынуждена расходовать значительные средства на поддержание его работоспособности. "Более миллиарда гривен(!) ежегодно отдаем, чтобы одесситы попросту не замерзли зимой!" — возмущается Труханов.



По словам Труханова, "поданный правительством проект значительно уменьшает доходы местного самоуправления". "Наш бюджет, как и другие местные, попросту "не вытянет" все необходимые расходы и предоставление услуг жителям в таких стратегических сферах, как медицинское обслуживание, социальная защита и образование", - считает мэр Одессы



Труханов призывает пересмотреть планы Верховной Рады лишить город части доходов — например, 13,44% акциза за горючее, которые городской бюджет получал с 2017 года, но не будет получать в 2020-м.



Мэр требует увеличить размер образовательной субвенции с 77,5 до 105 миллиардов гривен. "Это учтёт повышение зарплаты педагогическим работникам, а также компенсацию из госбюджета в размере 14,6 млрд грн на повышение зарплаты педагогическим работникам дошкольного, внешкольного, профессионально–технического образования, тренеров–преподавателей ДЮСШ", — поясняет Труханов.



Следующее требование одесского мэра: "направить 20% средств дорожной субвенции в бюджеты городов областного значения и ОТГ и предусмотреть формульный подход относительно распределения таких средств между этими бюджетами". Также Труханов требует предусмотреть в бюджете достаточные средства для компенсации гарантированных государством льгот, в частности, на проезд и услуги связи. Кроме того, Труханов призывает "предусмотреть на 2020 год дополнительную дотацию на осуществление переданных из госбюджета расходов на содержание учреждений образования и охраны здоровья объемом не меньше 20 млрд грн и ее формульное распределение между районными бюджетами, бюджетами ОТГ и городов областного значения".



"Я понимаю, что эти и многие другие вопросы не решаются быстро. Особенно те, о которых я говорил вначале. Они требуют не только денег, но и тяжелых управленческих решений. И да, на них достаточно тяжело поймать "хайп". Но те вопросы, которые я сейчас перечислил, не терпят отлагательств. И их дальнейшее решение сегодня упирается в мотивацию народных депутатов, победивших на одесских округах, — подчеркнул мэр. — Надеюсь, что оправдание кредита доверия, выданного вам на последних выборах в парламент — это достаточно сильная мотивация, чтобы сдвинуть "одесские" вопросы с мертвой точки".

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