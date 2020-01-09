Трюдо: 138 погибших в авиакатастрофе под Тегераном имели связи с Канадой

Место крушения. Фото: REUTERS/AS/ELO

Канада намерена играть ключевую роль в расследовании катастрофы украинского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране, в результате которой погибли 63 граждан Канады. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Радио Свобода".

По его словам, 138 из 176 человек, находившихся на борту самолета, имели связь с Канадой. Многие из них были членами большой иранской общины Канады, преимущественно из Эдмонтона.

"Я уверен, что благодаря нашим действиям как через союзников, так и непосредственно, мы убедимся, что мы делаем существенный вклад в расследование", – сказал Трюдо.

Премьер Канады не стал комментировать возможные причины аварии.

Тем временем пользователи соцсетей сообщают, что на самой высокой постройке Западного полушария – башне CN в Торонто – выключены все декоративные подсветки для памяти жертв катастрофы самолета МАУ в Иране.

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Башня CN в Торонто. Фото: twitter.com/thiccwallet

Обычно башня подсвечивается разноцветными огнями, однако ночью она стала темной.

Отметим, в связи с крушением самолета президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура.

Напомним, авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана., на борту находилось 176 человек, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и два пассажира).

В сети появилось видео падения самолета МАУ.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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