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Тука о задержании танкера NEYMA: Судно находится под санкциями

26 июля, 11:04

Чиновник посетовал на отсутствие в Украине механизма наказания за нарушение санкций

Георгий Тука. Фото: mtot.gov.ua
Георгий Тука. Фото: mtot.gov.ua.

Задержанный СБУ российский танкер NEYMA находится под санкциями Украины, а в отношении судна открыты уголовные производства по факту участия в агрессии в Керченском проливе против украинских кораблей от 25 ноября 2018 года. Об этом написал в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, существует не одно уголовное производство, в котором фигурирует это судно.

"И само судно, и компания-судовладелец внесены в санкционный перечень. Сразу должен проинформировать о наличии парадоксальной ситуации: санкции мы вводим, а механизма реализации и ответственности за нарушение мы ... не имеем. Во-вторых, оно задержано не за нарушение санкций, а за участие в захвате украинских моряков. В-третьих, судно задержано в качестве вещественного доказательства в уголовном деле. В-четвертых, моряки, находившиеся на борту, не принимали участия в действиях в нейтральных водах", – написал Тука.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

Кроме того, после проведения следственных действий на борту судна было установлено, что конкретные члены экипажа не нарушали норм Морского права и законы Украины, соответственно основания для их удерживания не было. В итоге экипаж задержанного Украиной танкера отправился домой. Капитан "Неймы" рассказал, как происходило задержание.

После того, как стало известно о задержании российского танкера, в Москве начали угрожать Украине. "Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", – отметили в МИД России.

На задержание российского судна отреагировали и на западе. Так, в Евросоюзе пока ожидают дополнительной информации об инциденте. А заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по международному праву Роман Шахматенко объяснил, сможет ли РФ апеллировать к международному праву по задержанию танкера.


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Тег танкер, санкции, Тука, NEYMA

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Сегодня

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