Туман и до 21 градуса тепла: какая погода ждет украинцев 23 октября

Дождей, по прогнозам синоптиков, не будет

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 23 октября, ожидается теплая погода, дождей не будет. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"23 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в Украине туман. Ветер юго-западный, 3-8 м / с", - говорится в сообщении.

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Температура днем ​​установится на уровне 16-21 градусов тепла, на Закарпатье до 24. Кроме того, синоптики рассказали о погоде в Киеве и Киевской области. В столичном регионе 23 октября ожидается переменная облачность, дождей не будет. Температура в столице будет ​​16-18 градусов тепла, а по области – 16-21.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптик Наталия Диденко рассказывала, что скоро в Украину придет похолодание и мокрый снег. По ее словам, текущая неделя еще порадует украинцев бабьим летом.

Также мы писали, что в начале октября популярные горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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