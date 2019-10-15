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Туман и до 24 градусов тепла: какая погода ждет украинцев сегодня

15 октября, 08:56

Осадков сегодня синоптики не прогнозируют

/ Фото: Pixabay

Украину с самого утра, 15 октября, окутал густой туман. Осадков на территории страны сегодня не будет, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"15 октября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура в Украине 19-24 ° ", – говорится в сообщении.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, в Киеве и области тоже ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с. Температура сохранится на уровне 21-23 °, по области – 19-24 °.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в южной части страны, центральных, местами восточных областях и в Карпатах из-за тумана (видимость 200-500 м) объявили желтый уровень опасности.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Напомним, на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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