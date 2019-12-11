Туман и дождь с мокрым снегом: какая погода ждет украинцев 11 декабря

Фото: Евгений Котенко/Facebook

В Украине 11 декабря будет сухо, только на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой ожидается небольшой дождь, в горах – с мокрым снегом. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"На Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. В первой половине дня на большей части территории страны туман", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, 3-8 м/с. Температура установится на уровне от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, ​​на крайнем юге страны – 5-8 градусов тепла.

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В Киеве и области существенных осадков тоже не будет. В первой половине дня ожидается туман. Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, 3-8 м/с. В столице температура в пределах 1-3 градусов тепла, в области – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что последний уикенд ноября получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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