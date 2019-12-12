Туман и мокрый снег на западе: синоптики дали прогноз на 12 декабря

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В Украине 12 декабря будет сухо, только в западных областях синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

С самого утра Левобережье накроет туман. Ветер ожидается восточный и юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с, на юге и западе страны местами могут быть порывы 15-20 м/с. Температура установится на уровне 0-5 градусов тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму – до 8 градусов тепла.

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Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

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Отметим, что последний уикенд ноября получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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