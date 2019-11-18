Туман и никаких дождей: какая погода ждет украинцев 18 ноября

В Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями

/ Фото: Pixabay

В Украине 18 ноября будет облачно с прояснениями. С самого утра страну накроет туман, но дождей не будет, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"18 ноября облачно с прояснениями. Без осадков. Утром в большинстве областей туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​3-8 ° тепла, на западе и юге страны 7-12 °, на Закарпатье и Прикарпатье до 16 °", - говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, синоптики рассказали, какая погода будет сегодня в Киеве и Киевской области. В столичном регионе с самого утра будет туман, а дождей не будет. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве будет 5-7 градусов тепла, по области – 3-8.

В тренде Украина получила безвиз с тихоокеанским государством

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама