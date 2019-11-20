Туман и никаких дождей: синоптики дали прогноз на 20 ноября

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В Украине сегодня, 20 ноября будет облачно, но дождей синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"20 ноября облачно, но без осадков. Утром в большинстве областей туман. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м / с. Температура 7-12 °, на Закарпатье до 15 °", - говорится в сообщении.

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Кроме того, синоптики рассказали, какая погода будет сегодня в Киеве и области. В столичном регионе тоже будет облачно и без осадков. Ветер ожидается го-восточный, 7-12 м / с. Температура в Киеве установится на уровне 5-7 градусов тепла, по области – 2-7.

До календарной зимы осталось всего ничего, но погоду все равно трудно назвать ноябрьской. Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

А тем временем в далекой Австралии выпал аномальный град. Удар стихии пришелся по штату Квинсленд, вызвав угрозу наводнений. Сильнее других досталось жителям района Саншайн-Кост на юге штата. Смотрите, что натворила непогода:

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