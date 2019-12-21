Туманно, но тепло: синоптик рассказала, какой будет погода 22 декабря

/ Фото: Сегодня

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине теплую погоду 22 декабря. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в воскресенье температура воздуха будет от восьми до 12 градусов, самый теплый день будет на юге страны: там температура достигнет 14 градусов.

Ветер будет юго-западный, с возможными порывами.

"Воздух завтра повсюду будет влажным, как с дождем, так с туманом, поэтому дышать людям с бронхо-легочными недугами будет некомфортно", – написала синоптик.

Реклама

В столице Украины в воскресенье вероятен дождь и ветреная, но теплая погода. Днем 8-10 градусов.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая влажная погода, а похолодание ожидается с 27-28 декабря. Возможны даже снег и "минусы", и сразу гололедица", – добавила Наталья Диденко.

В тренде Подготовка к Новому году: почем самые дешевые и самые дорогие елки

Напомним, ранее мы писали, что ближе к Новому году снова начнет теплеть .

Кстати, в Киеве 18 декабря стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Метеорологи зафиксировали в этот день 15,2 градуса. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 градуса и наблюдалось 5 декабря 2008 года.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама