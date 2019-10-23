Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,65

Туманы погружают в позднюю осень: синоптик рассказала о погоде в Украине

23 октября, 15:03

Украина на пороге похолодания – теплая погода продержится еще несколько дней

/ Фото: Pixabay

В четверг в Украине снова туман и больше 20 градусов. 24 октября погода будет еще теплой, но немного мрачной. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Четверг в Украине будет с туманами. Они постепенно расширяются, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, постепенно погружают нас в позднюю осень. Температура воздуха 15-20 градусов, на западе – до +24. Осадки все еще маловероятны", – написала она.

Диденко отметила, что в Киеве будет примерно такая же погода – без осадков, туман и до +19.

Реклама

"Похолодание начнется с понедельника, с 28 октября", – добавила синоптик.

В тренде
Скалецкая рассказала об амбициозных планах Минздрава
Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Как сообщали новости "Сегодня", Наталия Диденко уже предупреждала о скором изменении погоды. По ее словам, антициклоны Majla1 и Majla 2 будут определять широкой полосой сухую погоду от Атлантики через узкое горло между Великобританией и Францией, через центр Европы и в Украине. Но через несколько дней существенно похолодает.

В свою очередь директор Укргидрометцентра Николай Кульбида обещает теплую зиму в Украине. Он отмечает, что ближайшее похолодание в Украине уже не за горами, а вот зима готовит для украинцев приятный сюрприз.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила о скором изменении погоды
Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила о скором изменении погодыУкраина
В Украине изменится официальный прогноз курса доллара
В Украине изменится официальный прогноз курса доллараФинансы
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фото
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фотоПолитика
Евро резко упал в цене, доллар дешевеет: курс Нацбанка
Евро резко упал в цене, доллар дешевеет: курс НацбанкаФинансы
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробности
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробностиДонбасс
Как Зеленский в интронизации императора Нарухито участие принимал: появилось видео
Как Зеленский в интронизации императора Нарухито участие принимал: появилось видеоУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...