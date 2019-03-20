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Турчинов: Беспилотник Bayraktar может уничтожить цель с высоты в 7 км (фото)

Сегодня, 14:39

БПЛА стартовал с военного аэродрома Староконстантинова и точно уничтожил цели на Житомирском полигоне

Турчинов: Беспилотник Bayraktar может уничтожить цель с высоты в 7 км (фото) Украина БПЛА стартовал с военного аэродрома Староконстантинова и точно уничтожил цели на Житомирском полигоне

Испытанный сегодня турецкий беспилотник Bayraktar TB2 выведет авиацию Украины на новый уровень. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, присутствующий на испытаниях в Хмельницкой области, передает пресс-служба его ведомства.

Он отметил, что БПЛА стартовал с военного аэродрома Староконстантинова Хмельницкой области и точно уничтожил цели на Житомирском полигоне.

"Этот новый ударный беспилотный комплекс выводит нашу беспилотную авиацию на качественно новый уровень. Bayraktar TB2 может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до четырех тысяч километров, точно уничтожать цели с высоты семь километров, и находиться в воздухе 24 часа", – сказал Турчинов.

Сегодня Турчинов вместе президентом Украины Петром Порошенко побывали на полигоне в Староконстантинове, где кроме испытаний БПЛА состоялась очередная передача военным более 420 единиц вооружения и военной техники.

Ранее президент отмечал, что Украина может усилить купленные у Турции дроны ракетами. По его словам, в случае довооружения, Bayraktar TB2 смогут поражать бронетехнику, инженерные и фортификационные сооружения.

Также глава государства недавно анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия. Оно разместится в Запорожье и займется производством комплектующих к современной беспилотной технике. 

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Тег Турчинов, беспилотник, Bayraktar

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