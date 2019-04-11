Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Турчинов назвал главный приоритет в обороне Украины

Сегодня, 15:47

У военных скоро появится вооружение, способное уничтожать врага за сотни километров

Фото: СНБО

Основным приоритетом для страны является развитие ракетного щита Украины. Уже на сегодняшний день есть ракету, способные уничтожать вражеские корабли еще до их атаки – прямо в портах страны-агрессора. Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов во время выступления на 12-м Киевском Форуме по безопасности.

Он напомнил, что недавно были проведены испытания новейших ракет, которые станут грозным сдерживающим фактором для врага.

"В частности комплекса крылатых ракет, которые смогут обеспечить надежную защиту украинского побережья Черноморского и Азовского (морей – ред.), которые смогут уничтожать морские цели не только во время их наступательных действий, когда они угрожают нашей стране. Но в случае угрозы стране мы сможем уничтожить их в портах базирования. И это достаточно серьезный шаг в укреплении безопасности и обороны нашей страны", – сказал Турчинов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что выход РФ из Договора о ракетах малой и средней дальности развяжет Украине руки в создании ракет.

"Но в первую очередь ракеты средней и малой дальности угрожают нашей стране. Это вызов для нас, и, безусловно, наше задание реально оценивать эти угрозы, реально им противодействовать", – подчеркнул он.

Напомним, 5 апреля в Украине испытали новые ракеты "Нептун". В Одесской области прошли пуски новейшей украинской разработки комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей. Эти ракеты смогут поражать вражеские корабли на расстоянии почти 300 км.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Турчинов, СНБО, ракеты

Вы сейчас просматриваете новость " Турчинов назвал главный приоритет в обороне Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Может ударить почти на 300 км: раскрыты характеристики ракетного комплекса "Нептун"

Сегодня, 05:17

Максимальный боекомплект комплекса 72 единицы противокорабельных ракет, которыми можно топить корабли

Порошенко: На ракетных испытаниях противник пытался закрыть небо

5 апреля, 15:45

А тем временем президент готовится дать приказ на поставку мощного вооружения в войска

В Украине прошли испытания новых ракет: опубликовано видео

4 апреля, 16:46

Под контролем высшего военного руководства страны пуски прошли в Одесской области

В Одессе перехватили 36 контрабандных ракет "земля-воздух": поступят на вооружение ВСУ

27 марта, 13:26

Ракеты для комплекса С-125 пытались переправить из России в Африку

Зеленский предложил уникальный способ подсчета голосов

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Шевченко назвал имена топ-5 игроков в истории футбола

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Аваков о возвращении Саакашвили в Украину

Глава сельсовета из Николаевской обл. застрелил себя во время ДТП

Жительница Горловки показала стоимость продуктов в супермаркете
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Леди Зе! Кто такая жена Зеленского и чем она занимается

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Развод Собчак с Виторганом: названа причина