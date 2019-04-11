Турчинов назвал главный приоритет в обороне Украины

У военных скоро появится вооружение, способное уничтожать врага за сотни километров

Фото: СНБО

Основным приоритетом для страны является развитие ракетного щита Украины. Уже на сегодняшний день есть ракету, способные уничтожать вражеские корабли еще до их атаки – прямо в портах страны-агрессора. Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов во время выступления на 12-м Киевском Форуме по безопасности.

Он напомнил, что недавно были проведены испытания новейших ракет, которые станут грозным сдерживающим фактором для врага.

"В частности комплекса крылатых ракет, которые смогут обеспечить надежную защиту украинского побережья Черноморского и Азовского (морей – ред.), которые смогут уничтожать морские цели не только во время их наступательных действий, когда они угрожают нашей стране. Но в случае угрозы стране мы сможем уничтожить их в портах базирования. И это достаточно серьезный шаг в укреплении безопасности и обороны нашей страны", – сказал Турчинов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что выход РФ из Договора о ракетах малой и средней дальности развяжет Украине руки в создании ракет.

"Но в первую очередь ракеты средней и малой дальности угрожают нашей стране. Это вызов для нас, и, безусловно, наше задание реально оценивать эти угрозы, реально им противодействовать", – подчеркнул он.

Напомним, 5 апреля в Украине испытали новые ракеты "Нептун". В Одесской области прошли пуски новейшей украинской разработки комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей. Эти ракеты смогут поражать вражеские корабли на расстоянии почти 300 км.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Турчинов назвал главный приоритет в обороне Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.