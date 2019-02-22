Турчинов оценил ракетные стрельбы под Крымом: опубликованы фото

Ракетные комплексы прошли глубокую модернизацию для повышения боевых характеристик, отметил секретарь СНБО

Фото: СНБО

Турчинов оценил ракетные стрельбы под Крымом: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fd7/973/5c6fd7973e321.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fd7/973/5c6fd7973e321.jpg 2019-02-22T13:09:39+02:00 Украина Ракетные комплексы прошли глубокую модернизацию для повышения боевых характеристик, отметил секретарь СНБО

В Украине испытали мощное вооружение, среди которого зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Куб", С-125 и "Рокач". Стрельбы проходили на полигоне Ягорлык, что в Херсонской области. Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал одной из приоритетных задач усиление ракетного потенциала страны, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, ракетное вооружение прошло глубокую модернизацию для повышения боевых характеристик и соответствия современным требованиям.

"Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей. Глубокая модернизация комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность боевого применения в сложных условиях радиоэлектронной и помеховой обстановки по всем классам целей", – сказал Турчинов.

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Он отметил, что повышена надежность и значительно снижено энергопотребление установок, созданы комфортные условия для личного состава, повышены эргономические характеристики, а для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество человек.

"По результатам стрельб подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов. Уровень выполненных отечественными предприятиями работ свидетельствует о существенном усилении их производственно-технологических возможностей. Оборонным бюджетом на 2019 год запланировано дальнейшее наращивание ракетного потенциала страны, усиление противовоздушной обороны и защиты черноморского и азовского побережья нашей страны", – резюмировал чиновник.





















Отметим, как рассказывал начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Ставский, в 2019 году ВСУ серьезно усилят системами ПВО. По его словам, увеличится количество учений ракетчиков, в первую очередь подразделений зенитных ракетных войск. В командовании Воздушных сил отмечают, что это связано с угрозами со стороны РФ, которая продолжает милитаризацию оккупированного Крыма, а на аэродромах вблизи границ Украины агрессор все больше наращивает авиационную компоненту.

Напомним, осенью в Украине отработали систему многоэшелонной ПВО. Вооруженные силы провели ракетные боевые стрельбы в Херсонской области на полигоне "Ягорлык". Украинские военные во время проведения боевых стрельб продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности, а модернизированные зенитно-ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.

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