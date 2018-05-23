Турчинов сравнил американский Javelin с украинской "Стугной" на испытаниях: опубликовано видео

Сегодня, 01:21

Огонь велся по реальной цели, а не по макету танка

Фото: /turchynov.com
Фото: /turchynov.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал испытания американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и сравнил его с украинским аналогом "Стугна". Комментарием Турчинов поделился на странице в микроблоге Twitter.

"На полигоне ВСУ состоялись испытания противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Для проверки эффективности поражения целей огонь велся не по макету, а по реальному танку. Украинская "Стугна" и американский "Джавелин" точно и надежно уничтожили цели", – написал Турчинов.

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На своем сайте Александр Турчинов опубликовал видео пусков двух ракетных комплексов и поражения ими целей.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко отметил, что Javelin – это очень эффективное оборонительное оружие, которое применят в случае наступления РФ на позиции украинских войск.

Ранее военные эксперты отмечали, что украинские аналоги ПТРК, и в частности "Стугна", отличаются большей дальностью стрельбы и безопасностью для бойца.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак отмечал, что в Украине переоценивают важность американских противотанковых комплексов.
Александр Турчинов, министр обороны, Javelin, Стугна, стрельбы, аналоги

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"Сегодня"

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