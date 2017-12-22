Турчинов: Украина имеет новое мощное ракетное оружие для сдерживания агрессора

Он указал на уникальный результат испытаний, который доказывает преимущество украинских ракет над российскими

Секретарь Национального совета безопасности и обороны Александр Турчинов заявил об успешном испытании ракетного комплекса "Ольха". Теперь это оружие станет весомым аргументом в сдерживании агрессора. Об этом он сказал после испытательных пусков ракет на военном полигоне в Одесской области.

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что Украина имеет новое мощное ракетное оружие, которое станет весомым аргументом сдерживания агрессора", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, испытания показали эффективность высокоточной системы наведения и надежность поражения цели боевой частью ракеты.

"Также, что очень важно, мы проверили качество новых ракетных корпусов из сверхпрочных сплавов, изготовленных на уникальном технологическом оборудовании, монтаж которого завершился в прошлом месяце в Государственной акционерной холдинговой компании "Артем". Во время испытаний ракеты попали прямо в точку прицеливания, это уникальный результат, который в очередной раз доказывает преимущества украинских ракет над российскими аналогами. Сегодня мы сделали еще один важный шаг для укрепления обороны и безопасности Украины", – подчеркнул Турчинов.

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Ракетный комплекс "Ольха" используют управляемую ракету калибра 300 мм, запускаемую из боевой машины 9А52 реактивной системы залпового огня "Смерч". В будущем возможен переход на платформу с вертикальным стартом на базе машины КрАЗ. Несмотря на секретность информации о тактико-технических характеристиках системы, в открытых источниках звучали официально не подтвержденные заявления о способности поражать цели на расстоянии более 100 км. Последнее время называются цифры от 120 до 170 км. Реактивный снаряд управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS.

Недавно сообщалось, что Украина вышла на финальную стадию разработки новейшего ракетного комплекса "Гром" с радиусом удара до 280 км.

Ранее на сайте "Сегодня" сообщалось, как создают украинские ракетные комплексы. Помимо "Грома", в нашей стране проводятся испытания ракетного комплекса "Ольха", который является глубокой модернизацией старой советской реактивной системы залпового огня "Смерч".