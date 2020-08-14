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Турция испытала ударный беспилотник с украинскими двигателями: может сутки висеть в воздухе (видео)

14 августа, 15:53

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

«Рейдер» Akıncı способен нести тонну оружия на высоте 12 километров

В Турции совершил первый полет второй прототип беспилотника Bayraktar Akıncı TİHA, оснащенного авиационными двигателями украинского производства.

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Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщает в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщает компания-разработчик Baykar Defencе, беспилотник находился в воздухе 1 ​​час и 2 минуты в рамках проверки системы и идентификации, и успешно завершил полет.

Напомним, Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения. "Рейдер" Akıncı (от тур. Akın – "рейд, набег, нападение") относится к "тяжелому" классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Турция передала Украине партию БПЛА. В марте 2019 года в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Военные рассказывали, что перед заходом аппарата на цель в пункт управления передается информация о дальности, высоте и прочие данные. Отдельный боец-оператор осуществляет наведение на цель, после чего прямо оттуда можно применить вооружение. Беспилотник имеет систему лазерного наведения, высокоточное вооружение – точность попадание +/- 1 метр.

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В свою очередь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, присутствовавший на испытаниях, рассказывал, что беспилотник Bayraktar может уничтожить цель с высоты в 7 км.

В марте 2019-го пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия. Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике. Предприятие будет создано в Запорожье.

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Турция испытания беспилотники Андрей Сибига Bayraktar

Источник: Сегодня

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