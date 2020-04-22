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  1. Последние новости Украины

Турция прислала гуманитарную помощь для медиков: что получила Украина

22 апреля, 19:04

Станислав Кожемякин

Почетный консул в Даламане передал партию важных медицинских защитных средств

После того, как США расширили помощь Украине в борьбе с коронавирусом до 9,1 млн долларов, из Турции поступила партия средств индивидуальной защиты – хирургических халатов, комбинезонов, вакуумных очков и козырьков.

Как сообщили 22 апреля в Министерстве иностранных дел, гуманитарная помощь была передала почетным консулом Украины в Даламане Xусейном Арсланом через посольство в этой стране.

В условиях отсутствия международного сообщения с Турцией груз был доставлен усилиями судоходной компании "Укрферри", которая после начала эпидемии помогла застрявшим в этой стране украинцам эвакуироваться на Родину.

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"Представительство МИД Украины в Одессе уже работает над тем, чтобы передать груз в Монастырискую центральную районную больницу в Тернопольской области", – отметили в пресс-службе МИД, выразив благодарность почетному консулу Арслану за "очень нужную и важную в настоящее время" помощь.

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Напомним, что ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19. Деньги будут переданы в качестве макрофинансового беспроцентного займа.

А о гуманитарном грузе, который Украина получила в Китае, смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Турция коронавирус Гуманитарная медицинская помощь монастырский

Источник: Сегодня

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