Туристам на заметку: Начал действовать безвиз Украины с еще одной страной

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Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований, совершенное 15 мая 2019 года в Лондоне.

Соответствующее постановление от 14 августа №723 опубликовано на правительственном портале.

Положениями соглашения предусмотрено, что граждане двух стран, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней, в течение 180 дней.

Напомним, что Кабмин поддержал безвиз с еще одной европейской страной, Северной Македонией. Украина имеет безвизовый режим с 86 иностранными государствами, упрощенный – с 54 и визовый – с 58.

Кроме того, правительство одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Отметим, соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда.

Как мы писали ранее, за два года действия безвизового режима Украины со странами ЕС и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок заграницу.

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