Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,85

Туристам на заметку: Начал действовать безвиз Украины с еще одной страной

19 августа, 14:59

Соответствующее постановление от 14 августа №723 опубликовано на правительственном портале

Самолет

Самолет / Фото: Depositphotos

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований, совершенное 15 мая 2019 года в Лондоне.

Соответствующее постановление от 14 августа №723 опубликовано на правительственном портале.
Положениями соглашения предусмотрено, что граждане двух стран, которые пользуются действительными паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней, в течение 180 дней.

Напомним, что Кабмин поддержал безвиз с еще одной европейской страной, Северной Македонией. Украина имеет безвизовый режим с 86 иностранными государствами, упрощенный – с 54 и визовый – с 58.

Кроме того, правительство одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Отметим, соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда.

Как мы писали ранее, за два года действия безвизового режима Украины со странами ЕС и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок заграницу. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Доминика туристы заграница путешествия Украина безвиз

Источник: УНИАН

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевика
Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевикаУкраина
Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки
Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открыткиFun
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный СпасУкраина
Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздникFun
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видео
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видеоПолитика
Киевляне провели масштабную толоку в Гидропарке
Киевляне провели масштабную толоку в ГидропаркеДругие новости

Новости партнеров

Loading...