Туристам ничего не грозит: что нужно знать о закрытии посольства Израиля

Уже на следующей неделе диппредставительства вернуться к работе в обычном режиме

Фото: Pixabay

Реклама

Утром во вторник, 30 октября, стало известно, что посольство Израиля в Украине останавливает работу дипломатического ведомства в Киеве из-за внутреннего конфликта с Министерством финансов Израиля. Об этом об этом говорится в сообщении на Facebook-странице посольства.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, согласованные и подписанные Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, меняющую протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не предоставляются, и никто не будет иметь права въехать в посольства/консульства", – говорится в заявлении.

Отмечается, что решение министерства не оставило другого выбора.

"К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеуказанных мероприятий, поскольку жизненным интересам государства Израиль причинен вред", – отмечается в сообщении.

В посольстве надеются, что "кризис будет решен как можно быстрее".

Отметим, что Израиль закрыл свои посольства по всему миру, а не только на территории Украины. КПП на границе с Палестиной тоже прекратили работу. Причиной является забастовка, которую объявил рабочий комитет Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.

Как пишет издание Times of Israel, это результат давней тяжбы между израильским МИДом и Министерством финансов страны, которое давно пытается сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру. Последней каплей стала попытка ввести для послов и консулов новые правила отчетности задним числом – проще говоря, вернуть значительные суммы, которые были возмещены дипломатам за расходы.

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион на своей странице в Facebook подтвердил, что причина временного закрытия дипведомств – чисто финансовая.

"Мы были вынуждены закрыть все посольства по всему миру, поскольку нам было отказано в базовом финансовом основании, которое служило для надлежащего выполнения нашей работы... Мы надеемся, что этот кризис будет немедленно решен", – отметил Лион.

В филиале Сохнута – всемирной организации, помогающей евреям репатриироваться в Израиль, журналисту сайта "Сегодня" на просьбу дать комментарий рассказали, что как волонтерская организация Сохнут не имеет никакого отношения к ситуации с государственными органами Израиля.

"Вероятнее всего, посольства возобновят работу уже на следующей неделе, поэтому причин для паники нет", – сделали предположение в Сохнуте.

Несмотря на то, что Израиль отменил визы для украинских туристов еще в июне 2010 года, нельзя не высказать озабоченности, каким образом эта ситуация отразится на отечественных туристах, которые запланировали на эти дни отдых в Израиле. (Здесь необходимо уточнить, что безвизовый режим не является гарантией въезда в Израиль, так как финальное решение об этом принимают пограничные службы Израиля по факту прилета в страну.)

Руководитель одного из офисов "Поехали с нами" Виктория Лонская успокоила корреспондента сайта "Сегодня", что туристам как раз неприятности не грозят.

"Закрытие консульства не сильно отобразится на украинских туристах. Как и раньше, решение о предоставлении визы будут принимать по прилету на границе – там проверяют документы, задают вопросы и ставят в паспорт визу (то есть штамп о пересечении границы – ред.). Но это может затронуть тех, кто едет надолго: на учебу, работу или лечение. Попасть туда на длительный срок и с посольством было непросто. По нашему опыту, визу дают далеко не всем – 50/50. Не помогают даже дополнительные документы", – рассказала Лонская.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что визы для украинцев отменила Северная Македония.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама