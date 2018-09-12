Туристическая осень: где отдохнуть дешево и необычно

Осень – отличное время для того, чтобы взять на работе остатки отпуска и отправиться в путешествие. Именно осенью проходит множество интересных фестивалей, а цены на некоторые направления существенно падают. Сайт "Сегодня" разузнал у профессионального путешественника, в какие необычные и недорогие места можно поехать в этом сезоне.

Северные направления в сентябре дешевеют

Куда отправиться в отпуск и при этом не потратить все сбережения – такой вопрос, пожалуй, возникает у всех перед заслуженным отдыхом. Конечно, можно не особо заморачиваться и стандартно поехать в Турцию или Египет, чтобы провести отпуск на пляже или около бассейна. Ведь несмотря на разнообразие туристических направлений, наибольшим спросом среди украинцев пользуются именно Турция и Египет, спрос на которые неумолимо растет. Но после запуска безвизового режима активно начал развиваться и туризм в европейские страны. Сейчас есть очень много других, необычных и недорогих направлений, на которые можно обратить внимание.

В отпуске осенью есть немало своих плюсов: во-первых, туристов в это время становится куда меньше, а во-вторых, цены на перелеты в некоторые направления значительно падают. Так, профессиональный путешественник Андрей Николаев рассказывает в комментарии сайту "Сегодня", что в сентябре дешевеют перелеты в северные страны.

"В сентябре дешевеют перелеты в северные направления: Киев – Копенгаген (Дания) – 46 долларов;

Киев – Таллин (Эстония) – 49 долл.

Киев – Вильнюс (Литва) – 43 долл.", – рассказывает Николаев.

Действительно, если посмотреть сайты различных авиакомпаний, можно найти билеты в эти страны чуть больше, чем за 1100 грн.

Поездка осенью в эти города – действительно отличная идея. Например, в Копенгагене в октябре проходит знаменитая "Ночь культуры", когда больше 250 различных музеев, галерей и выставок будут открыты всю ночь, а вход во многие из них будет бесплатным. А вот в Вильнюсе в конце сентября проходит фаер-шоу на набережной реки Нерис – сотни соломенных идолов поджигают с наступлением темноты, и они еще долго освещают всю набережную. Туризм в Таллине обойдется довольно дешево, ведь цены там ненамного выше украинских, а вот посмотреть на осенние, средневековые улочки и древние здания с цветными крышами и козырьками определенно стоит.

Андрей Николаев также добавляет, что в сентябре можно успеть отдохнуть на море, купив билеты в Пулу (Хорватия) всего за 80 долларов. В сентябре средняя температура воздуха в Пуле составляет +24, и, к слову, это последний месяц, когда там открыт туристический сезон, ведь в октябре температура опускается до +18, поэтому насладиться морем уже не получится.

"Так, например, мы в конце сентября летим в Тиват (Черногория) за 65 дол. в одну сторону", – говорит путешественник.

К слову, черногорский Тиват занимает лидирующие позиции по дешевизне туров. Там не слишком много достопримечательностей, но мягкий климат и хорошие пляжи делают Тиват популярным туристическим местом.

Стоповер и фестивали

Один из интересных вариантов для путешествий – это стоповер. Это не слишком легко в исполнении, но зато позволяет по максимуму выжать из поездки, да еще и сэкономить. Его суть состоит в том, что человек летит сначала в промежуточную страну, проводит там несколько дней, а уже после летит в свой пункт назначения. Для украинцев оптимальный пересадочный пункт – это Польша, осенью билеты туда стоят гораздо дешевле, да и улететь из Польши можно по сотням направлений.

"В октябре заметно дешевеют перелеты в Польшу, откуда можно сделать транзит в более интересные места. Я часто строю маршруты путешествий с так называемым "стоповером". Киев – 1-2 дня остановки в промежуточном городе – конечная точка. Обратно при желании можно так же. Киев – Быдгощ – 12 долларов, (например: Киев – Быдгощ – Дублин (Ирландия) – 24 долл.)

Киев – Краков – 16 долл., (десяток городов Италии до 20 долл., или Франция (Лурдес и Марсель по 16-18 долл.)

Киев – Познань – 16 долл. (Познань – Париж – 16 долл., или в Испанию до Кастельон-де-ла-Плана, или до Жироны за 18 долл., до Мальты 24 долл., до Исландии 30 долл.)", – поясняет путешественник.

Андрей Николаев рассказывает, что летом, в высокий сезон, он летал из Польши в Исландию за 60 долларов с багажом, в то время, как билеты туда и обратно из Украины в Исландию обошлись бы больше 300 долл.

К тому же, в вышеупомянутых странах осенью проходит множество интересных фестивалей. Так 7 октября в Марино (Италия) проводят Фестиваль винограда, а в другом итальянском городе – Перудже – с 19 октября стартует Фестиваль шоколада, на котором сладости не только дегустируют, но и создают целые скульптуры из шоколада и даже проводят шоколадные бои. А вот в городе Голуэй, что в Ирландии, с 28 по 30 сентября проходит фестиваль устриц.

"Если позволяет время, лично я люблю лететь в один город (страну), а возвращаться из другого (города или страны). Частенько так легче и дешевле, чем брать билеты "туда-обратно". А причиной или поводом посетить тот или иной город в осеннее время могут стать интересные фестивали", – отметил Николаев.

Популярные фестивали проводятся и в Испании: так, например, Фестиваль фламенко в Севилье проходит всего один раз в два года, в этом году он стартовал 6 сентября, а закончится аж 30 числа.

А вот с 9 по 11 ноября в андалузском городе Буэна будут проводить Фестиваль оливок, главное событие которого – аукцион, где ведущие мировые рестораторы борются за лоты лучших производителей оливок. Заканчивается все это "Дорогой тапас" – масштабным путешествием по местным барам и тавернам, в поисках фестивального меню.

Кроме таких известных туристических направлений украинцам советуют также обратить внимания и на те города, которые наши сограждане очень редко выбирают для отпуска.

"Также становятся более доступными прямые перелеты в такие интересные направления, как Тегеран (Иран), Астана и Алматы (Казахстан) за 50 долл. в одну сторону", – подытожил Николаев.

Эти страны незаслуженно обделяют вниманием, зато их красотой можно насладиться без шумного туристического потока. Так, Тегеран находится прямо у подножья хребта Эльбрус. Это очень древний город с необычной и самобытной архитектурой, в нем более 800 парков, где круглый год цветут растения, также в городе можно посетить не только различные музеи, но и горнолыжный курорт. А если вы решите поехать в Алматы, путешественники советуют обратить внимание на местную природу.

В целом, есть очень много интересных и необычных мест, где можно провести свой осенний отпуск. Если не останавливаться на банальных вариантах, а поискать что-то другое, можно привезти с собой целый багаж незабываемых эмоций и впечатлений.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, где в этом году украинцы провели летние отпуска. А для тех, кто только возвращается с отдыха, давали советы по безболезненному переходу в рабочий режим.