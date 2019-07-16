Туристический бум в Чернобыле привел к тому, что из него решили сделать бренд: что будет с зоной

Власти планируют проложить водную трассу в зоне отчуждения

Интерес. Только в прошлом году в Зону приехало больше 70 тысяч туристов со всего мира. Фото: AFP

В Чернобыле — туристический бум. За 2018-й здесь побывали 72 тысячи туристов, а в этом году, как сообщил "Сегодня" глава Госагентства по вопросам зоны отчуждения Виталий Петрук, на 20% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Спасибо мировому успеху сериала "Чернобыль" на американском канале НВО.

На этой волне власти решили сделать из зоны отчуждения бренд и озадачились созданием Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта. Президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении всей Чернобыльской зоны.

"Будут проложены новые туристические маршруты, в частности водным путем, построены новые КПП, а старые — модернизированы, — рассказали в Офисе президента. — Будут отменены безосновательные запреты на проведение видеосъемки, а благодаря взаимодействию операторов улучшится мобильная связь".

Отдельно президент высказался о процветающей в Чернобыльской зоне коррупции.

"К сожалению, до сих пор зона отчуждения — еще и символ коррупции. Это — взятки, которые силовики берут с туристов. Это нелегальные вывоз металлолома и использование природных ресурсов. Давайте наконец перестанем отпугивать туристов и превратим зону отчуждения в научный и туристический магнит", — призвал Владимир Зеленский.

"Сейчас водных маршрутов для посетителей нет, но в самое ближайшее время по реке Припять пойдут катера, — рассказал "Сегодня" Виталий Петрук. — На въезде и выезде по воде будет организован дозиметрический контроль. Действующие КПП, скорее всего, будут модернизированы. А если будет наблюдаться большой рост числа посетителей, то, возможно, будут открыты и новые КПП. Поскольку интерес у туристов к зоне отчуждения существует, а после сериала "Чернобыль" он еще больше вырос, президент поручил поддержать спрос, но с обеспечением полной безопасности для посетителей. Мы это поручение обязательно выполним".

Престарелые самоселы, которые вскоре после аварии на ЧАЭС вернулись обратно в Чернобыль, рассказали нам, что туристам всегда рады.

"Лично для меня это хорошая возможность каждую неделю общаться с жителями разных стран. Как-то приезжали гости из Японии, после них — из Америки, Таиланда, Франции... Всем интересно, как мы здесь живем, многие приезжают с гостинцами", — рассказала нам одна из самоселок.

Она рассказала, что в этом году специалисты после замеров радиации на земле рекомендовали им отказаться от части огорода. А больше всего самоселы нуждаются в аптеках.

"Мы же живые люди, а аптеки нам ни одна власть за 33 года так и не организовала", — говорят чернобыляне.

"Деревья исчезают"

О коррупции в зоне говорят не только президент, но и местные жители.

"Некоторые участки, где раньше росли деревья, сейчас стоят "лысые". Куда делись деревья оттуда? Предполагаем, что их спилили и продали в качестве древесины. Такое же происходит, видимо, и с техникой, с помощью которой ликвидировали аварию. Ее практически всю распилили", — говорят самоселы.

В госагентстве по вопросам зоны отчуждения на такие обвинения парируют, что вывоза металла и древесины в промышленных масштабах нет.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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