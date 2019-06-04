Туристов по всему миру атакуют кибербандиты: ТОП-6 правил "сетевой" безопасности в отпуске

Люди на отдыхе ведут себя более беспечно, чем дома

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В сфере путешествий и перевозок значительно увеличивается число кибератак. Так, по данным подразделения IBM Security, в 2018 году перевозки заняли второе место среди отраслей, где чаще всего происходят кибератаки. Согласно исследованию IBM X-Force Threat Intelligence 2019 в 130 странах, сфера транспортных услуг стала приоритетной для киберпреступников, поскольку в 2018 году в ней произошло 13% всех кибератак. Она поднялась с десятой позиции в 2017 году на вторую в 2018 году по частоте атак во всех отраслях.

"Во время путешествий люди всегда более уязвимы. Если раньше криминальный мир олицетворяли разбойники и бандиты с большой дороги, то сегодня преступники пользуются другими методами и осуществляют цифровые атаки. Мы берем в поездки кладезь данных: паспорта, платежную информацию, детали маршрута и так далее. Злоумышленники могут похитить личные данные, инициировать фишинг-атаки или продать похищенную информацию в "темной паутине", – рассказывает Калеб Барлоу, вице-президент X-Force Threat Intelligence в подразделении IBM Security.

Согласно исследованию Morning Consult, путешественники часто не обращают внимания на опасность. Более 70% опрошенных пренебрегают правилами безопасности: не задумываясь, подсоединяются к публичному Wi-Fi, заряжают телефоны через USB для совместного пользования.

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При этом почти половина из бизнес-путешественников (45%) обычно берут с собой в поездку устройства с ценными и конфиденциальными данными. И они даже чаще обычных путешественников пренебрегают правилами безопасности:

42% людей в деловых поездках и 34% обычных путешественников каждый раз или очень часто пользуются публичными сетями WI-F I;

I; 40% и 28%, соответственно, постоянно или очень часто заряжают свои гаджеты в общественных местах с помощью USB-станции;

39% и 30% пользуются функцией автоподключения на своих гаджетах.

Большинство опрошенных при этом заботятся о кибербезопасности дома, устанавливая системы защиты, такие как контроль физического доступа к устройствам и межсетевые экраны, защищающие от цифровых вторжений. Однако в путешествиях люди обычно уязвимы и более невнимательны, поскольку часто предпочитают удобство, а не безопасность.

ТОП-6 киберсоветов для безопасного путешествия

1. Оберегайте аккаунты в программах лояльности. Общая информация и накопленное вознаграждение от авиалиний может заинтересовать киберпреступников не менее, чем наличные деньги. Проверяйте аккаунты на подозрительную активность, используйте надежные пароли и многофакторную аутентификацию там, где это возможно.

2. Осторожно выбирайте публичные сети Wi-Fi. Киберпреступники с легкостью могут создать сеть Wi-Fi со свободным доступом, а затем похитить ценную информацию, в том числе данные платежных карт. Вторжение возможно даже в легитимных сетях. Поэтому лучше избегать публичных сетей Wi-Fi, а также пользоваться VPN для большей безопасности.

3. Берите в путешествие резервную батарею для гаджетов или используйте обычные "зарядки" от сети. Мошенники могут модифицировать USB-кабель для загрузки данных с телефона или установки на устройство вредоносных программ.

4. Выключайте на устройствах функцию автоподключения. Это касается Wi-Fi, Bluetooth и подключения к другим сетям.

5. Уничтожайте свои билеты после путешествия. Может показаться, что билеты, посадочные талоны, багажные бирки или квитанции из гостиницы никому не нужны после того, как вы вернулись из путешествия. Но изобретательные злоумышленники могут узнать из них много полезной информации о вас и вашем аккаунте в программе лояльности. Поэтому их следует мелко порвать или порезать по завершении поездки.

6. Будьте внимательны при оплате банковской карточкой. Подумайте дважды, прежде чем платить картой в магазинах или ресторанах, где может не оказаться защиты платежных операций. О том, есть ли защита платежей в определенном заведении, вы можете спросить у продавца, официанта или администратора. Но, если сомневаетесь, лучше заплатите наличными. Если же вы хотите воспользоваться банкоматом, сделайте это в отделении банка или в аэропорту, где у злоумышленников меньше шансов установить скиммеры и считать ваши данные.

Напомним, ранее журналисты рассказали, как работают киберпреступники в Украине. Убытки от кибератак уже составляют сотни миллионов долларов в год:

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