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Туристы устремились разгадывать тайны замков Винницкой области

8 июля, 08:12

Где-то здесь, по легендам, утонуло золотое кольцо – символ графского рода


Все больше туристов приезжают не только погулять по Виннице, но и посмотреть старинные замки, сохранившиеся в Винницкой области. А еще – на удивительной красоты пейзажи.

Так, тысячи туристов ежегодно приезжают в маленькое село Печера в Винницкой области. Оно поражает своими пейзажами. Между гигантских скал течет бурный Южный Буг. Каменными порогами, на катамаранах здесь спускаются экстремалы.

Привлекает туристов и уникальный костел, который по заказу графа Константина Потоцкого построил известный на весь мир архитектор Владислав Городецкий.

"Здесь еще сохранились еще конструкции для освещения места, где находился орган. Это такие призмы, называются люкс-сфера. Они преломляли свет и направляли его вверх. И таким образом там освещался балкон, где был установлен орган", – рассказывает староста костела Потоцких Григорий Шаталюк.

Костел поражает своей помпезностью. За более чем 100 лет здесь сохранились изысканная лепнина, французская черепица и даже уникальная система отопления.

"Под полом, под плиткой, находится теплый пол. Там каналы, в которые проходил теплый воздух. Поступал он от печи", – говорит Григорий Шаталюк.

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Под костелом Владислав Городецкий спроектировал усыпальницу в форме латинского креста в стиле романского модерна. Здесь похоронен Константин Потоцкий, его жена и дети.

А в двадцати пяти километрах от Пещеры, в Тульчине всем желающим показывают величественный дворец Потоцких. Его спроектировал французский архитектор Лакруа. Внутри была огромная библиотека, картинная галерея с работами всемирно известных художников, небольшая типография и турецкие бани. Говорят: здесь до сих пор спрятаны золотые сокровища.

"Есть интересная легенда о золотой карете, которая вот там, в нашем Ля Роше где-то якобы затонула. В этом же Ля Роше у нас утонуло еще и кольцо, символ рода Потоцких", – делится тайнами двора научный сотрудник тульчинского краеведческого музея Людмила Щербань.

Чтобы увидеть любимые места семьи Потоцких – лучше ехать на машине. За 200 гривен можно переночевать в гостинице или на базе отдыха.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Винницкой области разбирают на кирпичи бывший сахарный завод, который почти 200 лет назад построил Ян Потоцкий. Местные археологи и историки в панике: страна может потерять ценный памятник.

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Тег отдых, туризм, путешествия, Украина, достопримечательности, Винницкая область

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Сегодня

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