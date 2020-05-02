Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть

Внутренний туризм в Украине начнет восстанавливаться уже летом, а вот с путешествиями за границу придется повременить

Пандемия коронавируса заставила многие страны закрыть границы и отказаться от приема туристов в ближайшее время. Например, в Италии не планируют открывать границы для иностранных туристов до конца 2020 года, о таком же решении подумывают и власти Испании.

В то же время есть и такие страны, которые планируют открыть туристический сезон уже с начала лета, как, например, Болгария. Тем не менее планировать отпуск за границей пока что рискованно, ведь когда будут открыты границы и снова на маршруты вернутся самолеты, сказать сложно. Поэтому многие украинцы отказываются от бронирования туров и планируют этим летом посидеть дома. Эксперты уже сейчас прогнозируют, что такая ситуация может послужить толчком для развития внутреннего туризма в Украине. Сайт "Сегодня" рассказывает, как карантин повлиял на туризм и что будет с внутренним туризмом в Украине.

Туристическая отрасль полностью остановилась

Пожалуй, именно по туристической сфере пришелся наибольший удар мировой пандемии. Ведь если те же рестораны смогли перепрофилироваться и начать доставлять еду, а спортзалы и салоны красоты обещают вскоре открыть, то о скором открытии границ и возобновлении туристического потока говорить не приходится. Из-за этого простаивают гостиницы, отели, турфирмы и авиакомпании. К слову, недавно в Кабмине сообщили, что убытки от потери туристической отрасли в стране оценивают в 1,5 млрд долларов.

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Яна Коваленко, заместитель директора туристической компании "Лагуна", отмечает, что туристическая отрасль во всем мире стоит на паузе, а выходить из кризиса она будет самой последней.

"По самым оптимистическим прогнозам, только в конце мая — начале июня, может быть, восстановится регулярное авиасообщение с некоторыми странами (скорее всего, с теми, где будет более-менее стабильная эпидемиологическая обстановка). Чартерные программы будут запущены в лучшем случае с июля. Вполне возможно, что Европа будет закрыта для не граждан ЕС до конца года, особенно страны, которые больше всего пострадали от вируса", — говорит Коваленко.

Сергей Бобырев, директор ТА "TPG Винница", добавил, что туристическая отрасль не просто приостановила свою деятельность, а остановилась полностью.

"Закрыто более 7000 турагентств по всей стране, в том числе наши два офиса. Персонал распущен в неоплачиваемые отпуска либо просто уволен, а это примерно 25 тыс. человек, не считая персонала туроператоров. На сегодня переносами туров занимается максимум один менеджер или директор-хозяин каждого агентства. Возвратов по ранее забронированным пакетным турам нет совсем, туроператоры предлагают два варианта, которые используют агенты: перенос тура на более поздние даты (самое раннее — август) или замораживание оплаченных средств в гривне. Есть еще третий вариант: перебронирование тура по цене онлайн, которая влечет за собой доплату тура, которая иногда доходит до 100% от ранее забронированного", — говорит Бобырев.

Он отметил, что даже если карантин прекратят через месяц, то еще пару месяцев никто никуда не полетит, так как закрыты многие страны, да и туристы боятся куда-либо ехать.

Анна Романова, народный депутат, глава подкомитета ВР по вопросам туризма и курортов, исполнительный директор Ассоциации индустрии гостеприимства, отметила, что чем дольше будут закрыты границы и отели, тем больший риск, что многие украинские компании и отели его не переживут.

"Ведь нужно как-то удерживать коллектив, а в условиях неопределенности и отсутствия государственной поддержки, как в других странах, спасти отрасль сложно", — говорит Романова.

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Она добавила, что украинцы, тем не менее, интересуются турами на будущее, т. к. те, у кого есть деньги, устали сидеть по домам и хотят путешествовать.

"Поэтому о понижении цен после карантина говорить не приходится. Подход туроператоров и перевозчиков такой: у кого будут средства на отдых, никуда не денутся и поедут", — говорит нардеп.

Ник Лисицкий, туроператор Wonders&Holidays, говорит, что их компания занимается внутренним и въездным туризмом и украинцы пока не спешат что-то бронировать на будущее.

"По внутреннему — полный штиль (как и по въездному). Все замерли в ожидании. Нет смысла что-то бронировать, пока нет четких сроков окончания карантина. При этом отложенный спрос усиливается. Постоянные клиенты, с которыми мы общались, говорят, что после карантина обязательно поедут в отпуск хотя бы на несколько дней, чтобы развеяться", — говорит Лисицкий.

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Внутренний туризм в Украине будет развиваться активнее

Из-за того что другие страны еще долго могут быть закрыты для туристов, может вырасти спрос на путешествия по Украине. К тому же у нас в стране много интересных направлений, о которых, к сожалению, не все знают.

"Организованный внутренний туризм требует для развития другой инфраструктуры, чем та, что имеется. Количество тех, кто выберет отдых в Украине даже после открытия границ, увеличится. Во-первых, будет страх аэропортов как мест скопления людей, а во-вторых, у украинцев станет меньше денег. Будет популярен автотуризм, отдых дикарем на море, зеленый туризм в Карпатах. Очень надеюсь, что отрасль во всем мире сможет восстановиться без больших потрясений. В худшем случае нас ждут банкротства отелей, авиакомпаний, туроператоров, турагентов", — делится прогнозами Яна Коваленко.

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Эксперты уверены, что для полного восстановления туристической отрасли понадобится несколько лет. Ник Лисицкий добавил, что, скорее всего, в июне мы начнем путешествовать по стране, а вот заграничные поездки откроются к концу лета – началу осени.

"Внутренний туризм будет восстанавливаться в первую очередь, пока границы не откроются. Наиболее востребованным будет отдых на природе — Карпаты прежде всего. А в июле-августе — морские курорты. В первую очередь восстановится индивидуальный автомобильный туризм — у этой аудитории больше средств и выше мобильность", — говорит Лисицкий.

Краевед Антон Ковалишин рассказывает, что, учитывая онлайн-тренды, сформировавшиеся в период карантина, часть украинцев может заинтересоваться турами по местам, связанным с украинскими художниками.

"Например, в Конотопе Сумской области свой творческий путь начал Казимир Малевич. При этом в самом городе известно, где именно была продана его первая картина, а вот где жила семья Малевичей – однозначного месторасположения его дома до сих пор не обнаружено. Там же можно познакомиться с местом проведения знаменитой Конотопской битвы. Возле с. Подлипное сохранилась часть оборонительных сооружений в форме звездной крепости – ее можно увидеть из космоса по картам Google, а также обследовать береговые валы", — говорит Ковалишин.

Он добавил, что по дороге в Конотоп можно посетить Батурин, Козелец, а проехав чуть дальше в направлении Кролевца, посетить один из самых крупных, но разрушенных храмовых комплексов – Пустынно-Рыхловский монастырь, который располагался на 37 га (сопоставимо с Киево-Печерской лаврой) и имел свои пещеры.

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Как развивается медицинский и оздоровительный туризм

Не стоит забывать и о таких популярных направлениях, как медицинский и оздоровительный туризм. Так, наиболее популярными странами для выездного медицинского туризма из Украины являются Израиль, Германия, Турция, Венгрия, Австрия, Польша, Испания, Италия и Швейцария, Франция. При этом, по данным УАМТ (Украинская ассоциация медицинского туризма), около 160 тыс. украинцев выехали за границу в 2019 году. Наиболее популярные направления: лечение онкологии, онкогематологии, трансплантации костного мозга и органов, нейрохирургия, диагностика генетических заболеваний, малоинвазивные операции, поиск высокотехнологичного оборудования и т.д. Об этом нам рассказала Виолетта Янышевская, президент Украинской ассоциации медицинского туризма, президент Global Healthcare Travel Council.

"В Украине медицинский туризм как направление — молодой. Он начал системно развиваться около 8 лет назад, когда была создана Украинская ассоциация медицинского туризма. Но даже за такой период мы достигли положительной динамики роста: если в 2017 году в этой сфере работали около 100 клиник, которые приняли около 50 тыс. медицинских туристов, то в 2019 году количество клиник увеличилось как минимум до 200, которые приняли около 65 тыс. иностранных пациентов", — говорит Янышевская.

Пока большая часть туристов — выходцы из стран СНГ. Но последние два года резко увеличился поток граждан из Китая, арабских стран, которые едут в основном за клеточной терапией, пластической хирургией, омолаживающими процедурами VIP-класса, репродуктологией.

"Средний чек для иностранца в украинской клинике составил 2-2,5 тыс. долларов в 2018 году, тогда как в 2019 году он уже увеличился до 2,8 тыс. долларов. Нетрудно подсчитать, что ведущие отечественные медицинские учреждения заработали в 2019 году на въездном медицинском туризме (лечебный сегмент) около 182 млн долл.", — поясняет президент УАМТ.

Эксперт добавляет, что иностранцы едут в Украину прежде всего за услугами репродуктивной медицины, стоматологии, офтальмологии, эстетической медицины и косметологии, пластической хирургии, клеточной инженерии, реабилитации.

Виолетта Янышевская подытожила, что глобальная пандемия парализовала весь туристический сектор, но после окончания карантина ситуация будет понемногу стабилизироваться и рынок будет подстраиваться под новые реалии.

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