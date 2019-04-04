"Творить добро — это значит всех любить": воспитанники детских домов семейного типа помогли Фонду Рината Ахметова создать "Карту добрых дел"

Дети из ДДСТ создали "Карту добрых дел" — путь к милосердию

Все вместе. Акция Фонда Рината Ахметова "Копилка добрых дел" положила начало созданию карты добра. Фото: fdu.org.ua

"Творить добро — это значит всех любить": воспитанники детских домов семейного типа помогли Фонду Рината Ахметова создать "Карту добрых дел" Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4d2/37c/5ca4d237ca347.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4d2/37c/5ca4d237ca347.png 2019-04-04T07:12:00+03:00 Украина Дети из ДДСТ создали "Карту добрых дел" — путь к милосердию

Настойчивый запрос украинского общества на добрые дела помогает реализовать Фонд Рината Ахметова, который в скором времени представит "Карту добрых дел". Это одновременно и увлекательная игра для детей, и модный челлендж для подростков и настоящая эстафета добра для взрослых. "Сегодня" узнали, почему Фонд обратился к не совсем обычной форме филантропии и почему соавторами "Карты добрых дел" стали воспитанники детских домов семейного типа (ДДСТ).

От души

Изменить мир к лучшему можно простыми делами. Подарить улыбку незнакомому расстроенному малышу, накормить бездомного котенка, убрать мусор возле своего дома, уступить место в автобусе пожилому человеку — все это бесценный вклад в атмосферу добра, к которому стремятся и взрослые, и дети.

На мероприятии Фонда "Копилка добрых дел" ребята, которые раньше воспитывались в интернатных учреждениях, а теперь согреты теплом и любовью семьи, рассказали, какой волшебной силой обладают доброта и любовь — ведь у них уже есть этот опыт, — и воплощали свои мечты и идеи в рисунках. И малыши, и подростки говорили о том, как именно они могут выразить себя и улучшать мир. Говорили и о бескорыстной помощи близким и незнакомым людям, о спасении животных и защите природы. Дети поняли, что даже сильная занятость и отсутствие огромных ресурсов не могут помешать человеку творить добрые дела каждый день.

"Творить добро — это значит всех любить, — рассказала пятилетняя Иванна Ивко. — Я постоянно делаю добро, говорю людям добрые слова. Целую и обнимаю маму и папу, помогаю им, зимой кормила птичек и зверей".

А 13-летняя Алиса Сноз добавила:

"Добрые дела — это что-то не всегда сложное, но всегда бескорыстное. Доброе дело надо делать от души".

Идеи детей были объединены в "Карту добрых дел", чтобы каждый мог взять ее в руки и найти свой путь к добру.

"Лишенные родительского тепла дети лучше остальных могут ощутить ценность добрых дел. Им пришлось пройти через много испытаний, они понимают, как это важно — чувствовать заботу и милосердие. Поэтому Фонд гордится, что "Карту добрых дел" создавали именно эти ребята", — рассказала Оксана Збитнева, менеджер Фонда Рината Ахметова.

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Эстафета хорошего

Кому как не бывшим воспитанникам интернатов лучше всех знать о добре, любви и ласке? Дети из детских домов остро ощущают ценность добрых дел, ведь им пришлось пройти через много испытаний.

"Мама умерла, когда мне было семь лет, а брату еще меньше. Бабушка от нас отказалась, и мы попали в приют. Каждый день я молилась о чуде и просила родителей для меня и брата. Потом пришли Ирина и Валерий, обняли нас и забрали в свою семью", — рассказала Евгения Ланц, воспитанница ДДСТ Колосовых из Покровска Донецкой области.

Сегодня Жене уже 15, у нее восемь братьев и сестер. Вместе с приемными родителями они участвовали в проекте Фонда Рината Ахметова "Копилка добрых дел", которая теперь переросла в общенациональную "Карта добрых дел". Это красивая нарисованная карта, некоторые участки которой закрыты защитным скретч-покрытием, которое можно стирать после каждого сделанного доброго дела.

"Фонд Рината Ахметова ежедневно делает добрые дела и спасает человеческие жизни. И сегодня мы предлагаем всем желающим включиться в эту эстафету хороших поступков. Чтобы принять участие, нужно взять "Карту добрых дел" и следовать инструкциям", — объяснила Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

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Внимание к детям

У всех детей, создававших "Карту добрых дел", перед глазами есть пример того, как можно помогать и менять мир к лучшему.

"Чтобы поменять жизнь к лучшему, нужно быть прежде всего добрым человеком, как Ринат Ахметов", — говорит 12-летняя Саша, одна из авторов "Карты".

Ведь каждый день благодаря Ринату Ахметову совершаются не просто добрые дела, а спасаются жизни. Сегодня его помощь, которая идет от чистого сердца, получают самые нуждающиеся жители Донбасса: пенсионеры, дети, люди с инвалидностью.

"Я хочу сказать Ринату Леонидовичу очень большое спасибо за то, что он не забывает нас и всех деток-сирот, что он помогает! Таких людей должно быть в жизни много!" — искренне говорит Ирина Колосова, мама-воспитательница детского дома семейного типа.

Игровую "Карту добрых дел" Фонд презентует в середине апреля. Получить напечатанную или электронную версию путеводителя можно при условии участия в конкурсе, который в ближайшем времени будет объявлен на сайте Фонда Рината Ахметова fund.fdu.org.ua.

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.